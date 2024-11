Kolejne rozczarowanie Cristiano Ronaldo. "Messi! Messi!"

Al Hilal to prawdziwa zmora dla Al Nassr i Cristiano Ronaldo. Znakomity Portugalczyk ze swoim arabskim zespołem nie jest w stanie zdobyć mistrzostwa Arabii Saudyjskiej oraz żadnego innego poważniejszego trofeum, a w dużej mierze dzieje się to dzięki dominacji Al Hilal. Przed piątkowym hitem 9. kolejki Saudi Pro League Al Hilal w ostatnich sześciu spotkaniach z Al Nassr wygrywało pięć razy i raz zremisowało, a do meczu z Ronaldo i spółką przystępowało z kompletem 24 punktów w tabeli.

Kolejne rozczarowanie Cristiano Ronaldo. Tylko remis w hicie, polemika z arbitrami. "Messi! Messi!"

Jednak mecz w Rijadzie rozpoczął się doskonale dla Al Nassr, które otworzyło wynik już w 52. sekundzie, gdy świetne zagranie za linię obrony Otavio doskonale opanował Anderson Taliscą i strzałem prawą nogą pokonał bramkarza rywali - Bono.

Hit Saudi Pro League był bardzo emocjonujący. W 38. minucie do siatki gospodarzy trafił Aleksandar Mitrović, jednak Serb był na spalonym. Co więcej, po raz drugi i trzeci bramkarza Bono pokonywał pod koniec pierwszej i na początku drugiej części gry Anderson Talisca, ale w tych sytuacjach także został złapany na ofsajdzie.

Po tej sytuacji Cristiano Ronaldo jeszcze w przerwie rozmawiał z niemieckim sędzią Felixem Zwayerem i dość wymownie gestykulował o to, że dostał kartkę po swoim pierwszym faulu, a rywale swoimi krzykami próbowali wymusić reakcje arbitra.

W drodze do szatni Portugalczyk starł się jeszcze z sędzią asystentem.

Mało tego, po żółtej kartce Ronaldo doczekał się reakcji również obecnych na stadionie fanów Al Hilal, którzy zaczęli wówczas skandować "Messi! Messi!", co wywołało uśmiech u Portugalczyka.

W drugiej połowie Al Hilal po godzinie gry zaczął mocniej walczyć o remis. Salem Al Dawsari w 64. minucie trafił w słupek, a dobitkę Renana Lodiego kapitalnie obronił Bento, co było strzałem ostrzegawczym dla gospodarzy. Nic to jednak nie dało, bo w 77. minucie po dośrodkowaniu Renana Lodiego kompletnie niekryty w polu karnym Sergej Milinković-Savić doprowadził głową do wyrównania.

W końcówce goście domagali się jeszcze rzutu karnego po twardym starciu bramkarza Bento z Aleksandarem Mitrović, ale niemiecki sędzia Felix Zwayer nie wskazał na wapno i mecz zakończył się remisem 1:1.

Dzięki wyszarpanemu remisowi, Al Hilal pozostaje zespołem niepokonanym w Saudi Pro League od 23 maja 2023 roku. Z 25 punktami zdobytymi w dziewięciu meczach drużyna Jorge'a Jesusa prowadzi z punktem przewagi nad Al Ittihad. Al Nassr jest trzecie, ale ma już sześć punktów straty do lidera. Cristiano Ronaldo oddala się od kolejnego mistrzostwa kraju, którego jeszcze nie zdołał zdobyć od transferu na Półwysep Arabski.