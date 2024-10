"Cristiano Ronaldo upada". Słowa poszły w świat

Cristiano Ronaldo to zdecydowanie jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy piłkarz w historii futbolu. Na koncie ma aż 33 tytuły klubowe i wiele indywidualnych. Pięciokrotnie udało mu się wywalczyć trofeum Ligi Mistrzów czy też siedem mistrzostw kraju. I Portugalczyk liczył, że transfer do Al-Nassr pozwoli mu dopisać kolejne puchary do CV. Dopisał tylko jeden, ale przez wielu nie jest uznawany za prawdziwy. I jak na razie są małe szanse, by w najbliższym czasie udało się zdobyć kolejne trofea. Hiszpańskie media piszą m.in. o "klątwie", jaka ciąży na 39-latku w Arabii Saudyjskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo 2024/2025 Betclic 1 liga - skróty meczów:

Pech Cristiano Ronaldo. Dziennikarze piszą tylko o jednym. "Upadek"

W miniony wtorek Al-Nassr rywalizował w 1/8 finału King Cup. Od 71. minuty drużyna Ronaldo przegrywała 0:1 z Al-Taawon. Robiła jednak wszystko, by wyrównać. I w szóstej minucie doliczonego czasu gry otrzymała niepowtarzalną okazję. Sędzia podyktował rzut karny, a do piłki podszedł sam Portugalczyk. W takich sytuacjach raczej nie pudłuje, ale tym razem... popełnił koszmarny błąd i wysoko przestrzelił nad bramką. Kibice aż przecierali oczy ze zdziwienia i postanowili wbić szpilkę Ronaldo, żegnając go gromkimi okrzykami "Messi, Messi".

To pudło zadecydowało nie tylko o porażce Al-Nassr i odpadnięciu z rozgrywek, ale także o tym, że kolejny tytuł przeszedł Ronaldo koło nosa. I jak podaje "AS", to już dziewiąty raz od kiedy wyjechał do Arabii! Dziennikarze wyliczyli wszystkie porażki napastnika. "Triumf w lidze saudyjskiej uciekł mu i to dwukrotnie, podobnie jak i Azjatycka Liga Mistrzów. Dodatkowo King Cup, w którym zawiódł i tym razem, nie wykorzystawszy rzutu karnego. Nadto trzykrotnie przegrał Superpuchar Arabii Saudyjskiej" - czytamy.

"To kolejny cios dla Cristiano, który nie jest w stanie zdjąć klątwy. Nadal pozostaje w miejscu, w którym utknął, a więc z 34 tytułami. Wywalczył je ze Sportingiem, Manchesterem United, Realem Madryt, Juventusem i Portugalią. (...) Upadek Ronaldo" - ocenili wprost dziennikarze.

Ronaldo nie zamierza kończyć przygody z piłką nożną, czy to w klubie, czy w reprezentacji

Czy sezony spędzone w Al-Nassr rzeczywiście były tak bezproduktywne dla Ronaldo? Nie do końca. Wywalczył jedno trofeum, ale bardzo mało prestiżowe, którego Transfermarkt nie umieścił nawet w statystykach piłkarza, a o którym wspominaliśmy na wstępie. Mowa o Klubowych Mistrzostwach Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo strzelił aż 67 goli w zaledwie 76 meczach. Tylko w tym sezonie ma już na koncie dziewięć trafień, a wystąpił w 12 spotkaniach. Widać więc, że napastnika wciąż stać na dobre wyniki, ale w pojedynkę do sukcesu drużyny nie poprowadzi.

Wiele osób sugerowało, że Ronaldo powinien już zakończyć karierę, przede wszystkim w reprezentacji, ale sam piłkarz jak na razie nie zamierza podejmować tego kroku. - Ludzie mówili "jest już skończony, ma 39 lat, starzeje się". Dlaczego? Dlatego, że nie strzeliłem gola na mistrzostwach Europy? A co wydarzyło się niewiele wcześniej? Strzeliłem 10 goli w kwalifikacjach i zdobyłem dwie bramki przeciwko Irlandii przed Euro. Uciszę te słowa krytyki - mówił w jednym z wywiadów.