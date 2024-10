Lewandowski ma wszystko, by to osiągnąć. Nowe wyzwanie, nowy rekord

Robert Lewandowski od początku sezonu prezentuje się znakomicie. Mimo to wielu fanów zarzucało mu, że strzela tylko ze słabymi drużynami, natomiast w wielkich meczach po prostu znika. To pokazał zatem, co potrafi w sobotnim El Clasico, kiedy najpierw świetnie wykończył podanie Marca Casado, a potem bezbłędnie uderzył po dośrodkowaniu Balde i pokonał Andrika Łunina. Miał nawet szansę na hat-tricka, ale fatalnie spudłował.

Hiszpanie piszą o Lewandowskim przed derbami z Espanyolem. Wskazują jedno

"Lewandowski jest kluczowy dla projektu Flicka. Młodnieje w Barcelonie. To tak, jakby nagle ubyło mu dziesięć lat z życia. Nieśmiertelny napastnik" - przekazał dziennik "El Espanol". Nie brakowało również pozytywnych komentarzy z Polski. "W smutnym piłkarsko kraju Lewandowski jest zjawiskiem surrealistycznym" - napisał Dawid Szymczak ze Sport.pl, zachwycając się jego techniką.

Reprezentant Polski zanotował 10 trafień w ostatnich pięciu meczach, z czego siedem w rozgrywkach La Liga. Na ten moment jest liderem klasyfikacji strzelców, mając w dorobku 14 goli. Już w niedzielę stanie przed szansą, by poprawić wynik. Dziennik "Marca" zaznacza, że "ma obecnie romans z bramką rywali", a już w najbliższą niedzielę czeka go "nie lada wyzwanie". Stanie przed szansą, by ustanowić nowy osobisty rekord.

Jeśli uda mu się pokonać bramkarza Espanyolu, to zanotuje trafienie w szóstym spotkaniu z rzędu. Byłby to jego najlepszy wynik, odkąd dołączył do FC Barcelony. Tym samym tylko potwierdziłby to, że ten sezon jest dla niego wyjątkowy. W poprzednich rozgrywkach zdobył przecież "zaledwie" 19 bramek i przegrał rywalizacją o tytuł króla strzelców z Artemem Dowbykiem.

Dziennik "Sport" dodaje, że dla Polaka będzie to również szansa, by przypomnieć o sobie obrońcom odwiecznego rywala. Ten spisuje się w tych rozgrywkach słabo i wydaje się, że do końca będzie walczył o utrzymanie. Jak dotąd cały zespół strzelił 10 goli, podczas gdy sam Lewandowski aż 14. Ten miał dwukrotnie okazję rywalizować z Espanyolem. Pierwszy mecz - do zapomnienia, natomiast w drugim 36-latek ustrzelił dublet i przyczynił się nie tylko do zwycięstwa 4:2, ale do tytułu mistrza Hiszpanii.

Mecz FC Barcelona - Espanyol odbędzie się w niedzielę 3 listopada o godz. 16:15. Po 11. kolejkach piłkarze Hansiego Flicka zajmują pozycję lidera tabeli, mając na koncie 30 pkt i sześć punktów przewagi nad Realem Madryt. Espanyol jest za to 17. i ma punkt przewagi nad strefą spadkową.