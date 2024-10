Lewandowski szczególnie traktowany w Barcelonie. "Zwolniony z odpowiedzialności"

FC Barcelona zanotowała w tym sezonie ligowym już 10 zwycięstw i tylko jedną porażkę. Wiadomo, że ma najlepszą ofensywę, gdyż strzeliła dotąd 37 goli, a nad drugim pod tym względem Realem Madryt ma aż 16 trafień przewagi. Nie może też narzekać na defensywę, ponieważ jest w czołówce. Kiedy patrzymy na Raphinhę, Lewandowskiego czy Inigo Martineza, to widać, że gra sprawia im po prostu dużo radości, aniżeli miało to miejsce w poprzednich rozgrywkach. Jak się okazuje, cała drużyna funkcjonuje tak dobrze nie przez przypadek.

Wiemy, jakie metody Flick zaszczepił Barcelonie. Teraz wszystko jest jasne

Jakiś czas temu pisaliśmy, że przyjście Flicka do Barcelony oznaczało nowe porządki. Szkoleniowiec wprowadził listę 10 zasad, które muszą być przestrzegane przez zawodników. "Żelazna pięść" - przekazał "AS". Teraz dziennik "La Vanguardia" przedstawił konkretne założenia, które drużyna ma realizować na murawie. Pierwszą jest "niezidentyfikowana osobowość".

Barcelona wychodzi na boisko z jasnym planem, który jest jednak dostosowany do konkretnego przeciwnika. Nie da się jednak odczytać, jak chce grać. Może zaskoczyć zarówno atakami pozycyjnymi, jak i fazami przejściowymi czy rotującymi środkowymi. "To drużyna, która emanuje przekonaniem w to, co robi. Ona niszczy rywali swoją postawą" - czytamy.

Flick najbardziej utożsamia się z wysokim pressingiem. To kluczowy aspekt jego rozumienia gry, który ma być dobrze zorganizowany. Nie ma zawodnika, który byłby zwolniony z zadań. Aby być gotowym do gry, musisz wykonać jednak gigantyczną pracę nad przygotowaniem fizycznym, które jest niezbędne. Istotna jest również reakcja po stracie. Przyznano, że Barcelona odzyskała piłkę aż 481 razy w tym sezonie. Linia obrony gra za to średnio na 51 metrze.

Kolejnym elementem, który doskonale był widoczny podczas sobotniego El Clasico, jest "sztuka spalonego". Zaznaczono, że jest to manewr, w którym decydują nawet najmniejsze szczegóły. "77 spalonych zgromadzonych w 11 meczach - to nie jest przypadek" - napisano. Wspomniano również o Mbappe, który tego dnia był łapany na nieprzepisowej pozycji aż ośmiokrotnie.

"Równowaga między obroną a atakiem" - to kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. FC Barcelona ma największe średnie posiadanie piłki, natomiast nie wymienia aż tyle podań, co na przykład Real Madryt. Nie dość, że jest najskuteczniejszym zespołem w La Liga, to ma również statystykę 17,4 proc. strzałów na mecz (najwięcej w lidze), natomiast wcale na tym nie cierpi jej obrona.

"Ekosystem" Lewandowskiego. Tak Hansi Flick trafił do naszego snajpera

I wreszcie dochodzimy do Lewandowskiego. "W wieku 36 lat osiąga historyczne wyniki" - czytamy. Nie ma co się jednak dziwić, Flick stworzył mu specjalne środowisko, w którym jest zwolniony z odpowiedzialności wykonywania jako pierwszy pressingu. Skrzydłowi Raphinha oraz Yamal mają za zadanie naciskać obrońców rywala, co pozwala Polakowi zachować więcej sił, być szybszym oraz zachowywać większą koncentrację pod bramką.

Zaznaczono również, że ogromny wpływ ma konsekwencja. Wszystkie zmiany nie miałyby sensu, gdyby nie były stosowane stale. Drużyna wdraża, co powie Flick z niezachwianym uporem przez każdą minutę meczu. "Nie ma żadnych ustępstw" - przyznano.

Na koniec wspomniano o jego cechach miękkich. "Flick emanuje naturalnością we wszystkim, co robi, a piłkarze czują, że mają jego zaufanie. Każdy z nich w siebie wierzy" - podsumowano. Metoda Flicka jest zatem wynikiem działań taktycznych. Nie wprowadził on dużych zmian, ale tylko te istotne.