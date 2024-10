Lewandowski powinien dostać Złotą Piłkę? Hajto trafił w punkt

Brak Złotej Piłki dla Viniciusa Juniora był najgorętszym tematem ostatnich dni w światowej piłce. Brazylijczyk jeszcze w dniu gali wydawał się murowanym faworytem, a dopiero w ostatnich godzinach szala przechyliła się na korzyść Rodriego. Wywołało to wściekłość Realu Madryt, który wycofał całą delegację z udziału w gali, a co więcej, ocenzurował wydarzenie w klubowych mediach. Dziennik "AS" informował, że nawet w dwugodzinnym programie informacyjnym Real Madrid TV słowa "Złota Piłka" nie padły ani razu.

Vinicius najbardziej pokrzywdzony w historii? Lewandowski mógłby się nie zgodzić

Rozpaczali także Brazylijczycy. Jeden z tamtejszych dziennikarzy nazwał Viniciusa Juniora "najbardziej poszkodowanym zawodnikiem w historii plebiscytu". Słowa mocne, ale czy prawdziwe? Cóż, polscy fani z pewnością mają inną kandydaturę, obiektywnie oceniając, nawet mocniejszą niż Vinicius. Mowa oczywiście o Robercie Lewandowskim.

Polak był murowanym faworytem w 2020 roku, ale "France Football" odwołało plebiscyt z powodu COVID-19, mimo iż niemal wszystkie najważniejsze rozgrywki zostały dokończone. Rok później Lewandowski również na papierze zrobił najwięcej, by wygrać, ale nagroda trafiła jednak do Leo Messiego. Zdaniem wielu, niesłusznie. Tak czy inaczej, nasz napastnik z pewnością wie, co obecnie czuje Vinicius, a wiele osób nadal nie pogodziło się z tym, że Polak nie dostał Złotej Piłki.

Hajto apeluje do "France Football"

Nie brakuje takich, którzy uważają, że organizatorzy nadal mogliby naprawić swój błąd i przyznać mu nagrodę za 2020 rok. Należy do nich Tomasz Hajto. Na antenie Polsatu Sport były stoper reprezentacji Polski bez wahania stwierdził, że "France Football" powinno naprawić swój błąd i docenić Lewandowskiego.

- Nawet Messi sam przyznał, że Robert zasłużył na tę piłkę. To taki "France Football", żebyśmy go nie nazywali "La Cabaret", mógłby powiedzieć "cofnijmy się do tej nagrody i dajmy ją Robertowi, zróbmy specjalną konferencję prasową, przeprośmy za sytuację z COVID-em, przeprośmy, że w tym czasie trudno było coś takiego zorganizować". Zaprosić nawet samego Roberta na pewno by było miło. On od tego czasu jak każdy piłkarz, jest w słabszej formie, jest w lepszej formie. Ale liczby, jakie on wtedy wykręcił, to ja uważam, że zasłużył na docenienie. Stworzył wówczas potwora w ataku - ocenił Hajto.