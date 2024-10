Mówił, że kochał Putina, a teraz to. Słynny piłkarz dostał zaskakującą ofertę

Emmanuel Adebayor dla mieszkańców Togo jest postacią kultową. W barwach tej reprezentacji rozegrał 66 meczów, w których zdobył 29 bramek. W 2008 r. jako jedyny w historii zawodnik z tego kraju został wybrany najlepszym piłkarzem Afryki. Kibice mogli podziwiać jego grę w absolutnie topowych klubach - Arsenalu, Manchesterze City, Realu Madryt czy Tottenhamie. Choć w ostatnich latach było o nim raczej cicho, w Togo nadal cieszy się niesamowitą popularnością.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel pokonał PGE GiEK Skrę Bełchatów i wrócił na pierwsze miejsce w lidze. Łukasz Kaczmarek ocenił spotkanie

Ojczyzna wzywa Adebayora. Lider partii mówi wprost: "Zapraszam"

W marcu zeszłego roku Adebayor postanowił zakończyć piłkarską karierę. Jego ostatnim klubem był togijski AC Semassi FC. Niedawno 40-latek w stolicy kraju - Lome zorganizował swój jubileusz, podczas którego ostatecznie pożegnał się z piłką. Odwiedziły go wówczas inne gwiazdy afrykańskiej piłki, w tym Nwankwo Kanu, Patrick Mboma, Aurlien Chelou, Alexandre Song czy Samuel Eto'o. Niedługo po uroczystościach Adebayor otrzymał zaskakującą propozycję.

Popularność byłego napastnika postanowiła wykorzystać opozycyjna togijska partia - Komitet Działań Odnowy (CAR). W sobotę na jej wiecu padło jednoznaczne wezwanie. - Teraz, gdy nasz brat Adabayor zamknął swój sportowy rozdział, nadszedł czas, aby zajął się polityką. Zapraszam go do przyłączenia się do nas i do wspólnej walki o wolność i suwerenność Togo - zaapelował lider partii, Yao Data, cytowany przez portal afreepress.net.

Adebayor publicznie mówił, że kocha Putina. Teraz wejdzie do polityki?

Polityk podkreślał wkład Adebayora w promowaniu Toga na arenie międzynarodowej i wyrażał nadzieję, że były piłkarz będzie w stanie zmobilizować młodzież, aby poszła do kolejnych wyborów. Sam zainteresowany na razie w tej sprawie milczy. Pytanie tylko, czy jego ewentualne zaangażowanie się w politykę nie będzie ryzykowne...

Jeszcze zanim Adebayor rozstał się z piłką, publicznie wychwalał prezydenta Rosji - Władimira Putina. Mało tego, robił to zaraz po inwazji Rosji na Ukrainę. - Kocham Władimira Putina jako osobę. Jest facetem z charakterem - jak powie, że nie, to nie, a jak tak, to tak. Najbardziej imponuje mi jego wysoki poziom dyscypliny. Jeśli coś mówi, to daną rzecz robi - mówił w rozmowie z portalem sport24.ru.