Media: "Fryzjer" przedwcześnie zwolniony z więzienia. Oto powód

Ryszard "Fryzjer" Forbrich to były polski działacz piłkarski, który stał się twarzą dziesiątek afer korupcyjnych w naszych rozgrywkach. Skala jego przestępstw jest nie do opisania. Nic dziwnego, ze dom "Fryzjera" w Obrzycku nazywano niegdyś "Biurem Spadków i Awansów". Na początku XXI wieku Forbrich ustawiał wyniki meczów, co ostatecznie skończyło się interwencją prokuratury.

"Fryzjer" na wolności. Jego historia doczeka się ekranizacji

W grudniu 2019 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał Ryszarda F. na 4,5 roku pozbawienia wolności. "Fryzjer" próbował apelować o ułaskawienie prezydenckie, jednak władze więzienne odrzuciły jego wniosek. Teoretycznie powinien przebywać w więzieniu do maja 2025 roku. Tymczasem pod koniec października Interia Sport ustaliła, że od 3 września 78-latek jest na wolności.

- W motywach tej decyzji leży przede wszystkim to, że nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych, krytycznie odnosił się do swojej przeszłości, podejmował się działań na rzecz zakładu karnego, ale nie tylko, bo jak widzę w uzasadnieniu: także działań społecznych, choć nie są one skonkretyzowane. Decydujący był również wiek skazanego, osiągnął 78 lat. To wiek podeszły, istotna okoliczność, która zdaniem sądu uzasadniała udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia - powiedział Bogumił Hoszowski, sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w rozmowie ze wspomnianym źródłem.

Ryszard "Fryzjer" Forbrich przebywał w zakładzie karnym w Krzywańcu niedaleko Nowogrodu Bobrzańskiego od 3 listopada 2022 roku. Wcześniej odsiadywał wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności za ustawianie meczów Arki Gdynia. Tamta kara zakończyła się w 2013 roku. Przez ostatnie kilkanaście lat były działacz m.in. Amiki Wronki był przesłuchiwany, sądzony, a w jego sprawie jednocześnie toczyła się masa postępowań prawnych. Przestępstwa dotyczyły również ustawiania spotkań m.in. Piasta Gliwice, Pogoni Szczecin, Podbeskidzia Bielsko Biała, Kotwicy Kołobrzeg i Zagłębia Lubin.

Okazuje się, że historia piłkarskiego przestępcy i szefa grupy korupcyjnej zainspirowała firmę Yamato Productions do stworzenia filmu, którego motywem przewodnim będzie właśnie biografia "Fryzjera". Jak podaje portal Wirtualne Media, prace na ekranizacją już się rozpoczęły. Premiera filmu ma odbyć się w 2026 roku.