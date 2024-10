Polak ujawnił, na kogo głosował w plebiscycie Złotej Piłki. To zdecydowało

Głosy rozłożyły się tak, że Złotą Piłkę za sezon 2024/2025 otrzymał Rodri z Manchesteru City, gdy wydawało się, że murowanym faworytem jest Vinicius Junior z Realu Madryt. Jednym ze stu głosujących dziennikarzy (głosują przedstawiciele TOP 100 krajów z rankingu FIFA - przyp. red.) w plebiscycie "France Football" był Maciej Iwański z TVP Sport. Każdy z nich mógł oddać głos na dziesięciu zawodników.

REKLAMA

Zobacz wideo 2024/2025 Betclic 2 liga - skróty meczów:

Maciej Iwański wyjaśnił, kogo wybrał na pierwszym miejscu w plebiscycie Złotej Piłki

Komentator wyjaśnił w rozmowie z portalem TVP Sport, jak wyglądała u niego pierwsza trójka. - Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w głosowaniu Złotej Piłki nie wybiera się najlepszej "dziesiątki", tylko szuka się tego, kto może wygrać. Po poprzednim sezonie dla mnie sprawa była prosta. Wiedziałem, że zwycięzcą będzie Vinicius albo Rodri. Moją czołową trójkę uzupełnia jeszcze Jude Bellingham - podkreślił.

Iwański wyjaśnił, że każdy głosujący kierował się trzema kryteriami: osiągnięciami indywidualnymi, zespołowymi oraz klasą i fair play. Małe różnice sprawiły, że postanowił postawić na Rodriego, który wygrał Euro 2024 z Hiszpanią i przy okazji został najlepszym zawodnikiem turnieju. Jego zdaniem, gdyby Vinicius wygrał z Brazylią Copa America, to wtedy on by wygrał.

- Rodri jest piłkarzem, którego docenia się, oglądając mecze przez 90 minut. To nie jest gwiazda nowych czasów, gdzie młodzi odbiorcy oglądają tylko skróty i wtedy zachwycają się spektakularnymi akcjami, bramkami i dryblingami Viniciusa. Klasa, jaka przemawia za Rodrim, skłoniła mnie do tego, aby znalazł się minimalnie przed piłkarzem Realu Madryt - podsumował komentator, dodając, że Rodri m.in. skończył studia i nie ma mediów społecznościowych, co świadczy o jego klasie i pokorze.

Ostatecznie więc od Macieja Iwańskiego Rodri otrzymał 15 punktów, Vinicius Junior 12, a Jude Bellingham 10.

Złota Piłka dla Roberta Lewandowskiego?

Iwański ostatnio wypowiedział się także nt. szans Roberta Lewandowskiego na Złotą Piłkę po sezonie 2024/2025. Polski napastnik świetnie rozpoczął obecne rozgrywki i może być kandydatem do tej nagrody za rok.

- Nie chcę tego nawet na głos wypowiadać, ale jeśli nagle się okaże, że Robert z jakiegoś powodu nie może grać przez wiele miesięcy? Wtedy sytuacja może się zmienić. Jednak jeżeli rozmawiamy na dziś, na końcówkę października 2024 r., no to ma takie wejście w sezon, że trudno sobie wyobrazić, żeby ono nie skutkowało deszczem indywidualnych nagród. Ale z drugiej strony, wie pan, to jest futbol. Tutaj trzeba zawsze zachować pewien umiar i pokorę - mówił komentator w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet.

Wyniki Złotej Piłki mężczyzn: