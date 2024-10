Wiemy, dlaczego Lewandowski cierpi. Domenech nie pozostawia złudzeń

Robert Lewandowski po raz kolejny udowodnił w sobotę, że jest wielki. To, co zrobił w meczu z Realem Madryt, zapewne na długi czas uspokoiło fanów, którzy obawiali się, że nieubłaganie zbliża się koniec jego sportowej kariery. Jak się okazuje, nie tylko reprezentant Polski ma się dobrze, ale niektórzy uważają, że powalczy jeszcze w przyszłości o trofeum, które cztery lata temu zostało mu odebrane.

Czy Robert Lewandowski może jeszcze sięgnąć po Złotą Piłkę? Domenech jest pewny

"W smutnym piłkarsko kraju - z przeciętniutką ligą, z reprezentacją, która od dekad nie doskakuje do najlepszych, z klubami, które grają w trzeciej europejskiej lidze, ze słabą klasą średnią wśród piłkarzy i bez uznanych trenerów - Lewandowski jest zjawiskiem surrealistycznym" - pisał ostatnio Dawid Szymczak ze Sport.pl. I trudno się z nim nie zgodzić, a podobne zdanie po meczu z Realem mają również hiszpańskie media.

"Festiwal Barcelony. Real Madryt został zmiażdżony w drugiej połowie golami Lewandowskiego" - przyznał madrycki "AS". Zaczęły zatem pojawiać się pytania, czy nasz napastnik może powalczyć w przyszłym roku o Złotą Piłkę? Były prezes PZPN Zbigniew Boniek uważa, że tak i potwierdza to również Raymond Domenech.

Lewandowski ma tylko jeden problem. Wszystko jasne

- Pewnie, że może. Sezon rozpoczął fantastycznie, jeśli tak dalej pójdzie mu w Barcelonie i tak dalej będzie szło Barcelonie, to myślę, że Robert stanie się jednym z kandydatów - oznajmił, dając do zrozumienia, że 36-latek ma tylko jeden problem.

- Reprezentacja. Pod tym względem raczej Lewandowski nie może liczyć na pomoc z punktu widzenia Złotej Piłki - stwierdził w rozmowie z Goal.pl. Zaznaczył jednak, że w 2025 roku nie ma żadnej dużej międzynarodowej imprezy i to ma zwiększyć szanse na zwycięstwo naszego piłkarza.

- Jeśli wygra mistrzostwo Hiszpanii, zdobędzie koronę króla strzelców, Barcelona zajdzie co najmniej do półfinału Ligi Mistrzów, a Lewandowski będzie strzelał gole w najważniejszych meczach, to szansa się pojawi. Pamiętajmy, że jedną Złotą Piłkę Robert powinien już mieć, ale wiemy, co się wydarzyło. Dlatego będę trzymał za niego kciuki. Niech los mu to wyrówna! - podsumował były selekcjoner kadry Francji.

Domenech wspomniał oczywiście o nieszczęsnym 2020 roku, kiedy plebiscyt został odwołany ze względu na pandemię. Tego roku Polak był niepodważalnie najlepszy. Nie dość, że sięgnął z Bayernem Monachium po Ligę Mistrzów, Puchar oraz mistrzostwo Niemiec, to w sezonach 19/20 i 20/21 strzelił łącznie 75 goli w lidze. Mało tego dołożył jeszcze parę trafień w krajowym pucharze, natomiast przede wszystkim zdobył 15 bramek w 10 spotkaniach LM i został królem strzelców tych rozgrywek.