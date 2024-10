Erling Haaland przyłapany! To dlatego nie było go na gali Złotej Piłki

W poniedziałek 28 października poznaliśmy nowego zwycięzcę Złotej Piłki. Nagrodę w paryskim Theatre Chatelet odebrał Rodri. Hiszpan w zeszłym sezonie wygrał Premier League z Manchesterem City, a z kadrą narodową sięgnął po mistrzostwo Europy. Tym razem smakiem musiał obejść się Vinicius Junior, który w ramach bojkotu - podobnie jak cały Real Madryt - nie pojawił się na gali we Francji.

Haaland nie przyleciał do Paryża. Wolał obejrzeć mecz

Wśród zawodników nominowanych do prestiżowej nagrody znalazł się również Erling Haaland. Norweg to jeden z najlepszych piłkarzy świata, o czym świadczą chociażby jego kosmiczne liczby w lidze angielskiej. Mało kto spodziewał się, że w tym roku 24-latek może zgarnąć Złotą Piłkę. Ostatecznie uplasował się na piątej pozycji, tuż za Rodrim, Viniciusem, Bellinghamem i Carvajalem.

Mimo to w poniedziałkowy wieczór próżno było szukać Haalanda na gali organizowanej przez "France Football". Norweski napastnik zamiast brylowania na salonach wśród gwiazd wybrał się na mecz 28. kolejki szwedzkiej ekstraklasy, w którym Malmoe FF zmierzyło się u siebie z Goeteborgiem.

W drużynie gospodarzy występuje przyjaciel gwiazdy Manchesteru City - Erik Botheim. Z tego powodu Erling Haaland założył trykot Malmoe FF i wspierał go z perspektywy trybun, podczas gdy w Paryżu odbywała się 68. edycja Plebiscytu Złotej Piłki. Finalnie gospodarze zwyciężyli 2:1 i obecnie z 61. punktami są zdecydowanymi liderami w tabeli.

Król strzelców zeszłego sezonu Premier League zaprzyjaźnił się z Erikiem Botheimem jeszcze podczas zgrupowań młodzieżowych drużyn reprezentacji Norwegii. Wspólnie rozegrali 17 spotkań. Jak widać, Haaland bardzo ceni sobie dawnych znajomych. Aż do tego stopnia, że priorytetem jest dla niego wizyta na meczu w Szwecji niż uczestnictwo w prestiżowych galach piłkarskich. W tym sezonie Norweg strzelił już łącznie 14 bramek w 13 rozegranych meczach. Kto wie, być może za rok to on odbierze w Paryżu Złotą Piłkę. Wtedy już - chcąc nie chcąc - będzie musiał zagościć w stolicy Francji.