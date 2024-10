Boniek przemówił o Złotej Piłce. "Nie w moim rankingu"

Mało kto spodziewał się, że w poniedziałkowy wieczór na 68. edycji gali Złotej Piłki w ogóle pojawi się Rodri. Obecnie Hiszpan jest w trakcie rehabilitacji po koszmarnej kontuzji, przez co musi poruszać się o kulach. Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami ekspertów statuetkę w Paryżu miał odebrać Vinicius Junior. Tymczasem rzutem na taśmę wściekły Real Madryt odwołał podróż swojej delegacji do stolicy Francji, a w późnowieczornych godzinach nagroda nieco sensacyjnie powędrowała w ręce Hiszpana.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto kosmiczny stadion Realu Madryt! Pochłonął ponad miliard euro

Oto reakcja Bońka na zwycięstwo Rodriego. Te słowa mówią wszystko

- Dziękuję za to. To wyjątkowy dzień dla mnie i wszystkich moich bliskich. Pewnego dnia powiedziałem ojcu: stop, odchodzę z futbolu, moje marzenie się skończyło. Ale on mi powiedział… nie, kontynuujmy, próbujmy do końca. Dziś jestem tutaj i czuję z tego powodu dumę, muszę powiedzieć dziękuję. Próbuję mówić dzieciakom, że nie muszą być szaleni… mogą być normalnymi ludźmi. Postaraj się zrobić co w twojej mocy - mówił zawodnik Manchesteru City prosto ze sceny Theatre Chatelet.

Rezultat 68. plebiscytu Złotej Piłki przez niektórych jest uznawany jako kontrowersyjny. Oliwy do ognia - nie pierwszy raz - w tym temacie postanowił dolać Zbigniew Boniek. Wiceprezes UEFA za pośrednictwem mediów społecznościowych napisał wprost, że w jego osobistym rankingu Rodri nie wygrałby prestiżowej nagrody.

"Rodri - bardzo dobry piłkarz, ale w moim rankingu nie zajął pierwszego miejsca" - czytamy. Tym samym można przypuszczać, że były prezes PZPN jako triumfatora plebiscytu postrzegał Viniciusa Juniora. Dużo szerzej nt. poniedziałkowej gali Boniek wypowiedział się w programie Romana Kołtonia na kanale Prawda Futbolu. Tam przemówił chociażby ws. czwartego miejsca, na którym uplasował się Dani Carvajal. - Nie widzę, od kogo miałby być lepszy w tym zestawieniu. Mając do niego wielki szacunek, to wspaniały piłkarz, ale nie widzę, kogo mógłby wyprzedzić - powiedział.

Przypomnijmy, trzecią pozycję zajął Jude Bellingham. Młody Anglik nie był wymieniany wśród faworytów do zgarnięcia statuetki, przez co wydaje się, że w swoim rankingu Boniek widział właśnie brazylijskiego gwiazdora Realu. - Od miesiąca mówiło się, że wygra Vini. Zwycięzcy są informowani wcześniej. Tam musiało się stać coś, o czym nie wiemy. Nie chcę mi się wierzyć, że zawodnik nie pojawia się na gali tylko dlatego, że nie zdobył Złotej Piłki. Zobaczymy. Dziennikarze będą dochodzili, co tak naprawdę się stało [...] Dla mnie dziwna sytuacja - dodał wiceprezes UEFA o bojkocie Realu Madryt.