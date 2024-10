Co za gol byłej gwiazdy Legii Warszawa! Tylko spójrzcie [WIDEO]

Ernest Muci do Besiktasu Stambuł trafił zimą 2024 roku za ok. 10 milionów euro z Legii Warszawa. Kibice polskiego zespołu mogli zapamiętać go przede wszystkim ze świetnej gry w europejskich pucharach, gdzie błyszczał często nawet bardziej niż w Ekstraklasie. Jego przygoda w Turcji nie należy jednak jak dotąd do szczególnie udanych.

Muci nie błyszczy w Turcji

Albańczyk gra regularnie. Było tak za Fernando Santosa, za Serdara Topraktepe, jest tak i u Giovanniego van Bronkchorsta. Jednak minuty na boisku są zdecydowanie największym plusem jego pobytu w Stambule. Na boisku wygląda to gorzej. Muci często nie błyszczy, a jak dotąd w 28 meczach strzelił tylko sześć goli i dorzucił dwie asysty. We wrześniu tureckie media donosiły wręcz, że w Besiktasie mają dość Albańczyka, który na dodatek nie został wówczas powołany do reprezentacji swego kraju.

Muci utrzymał jednak miejsce w składzie, a teraz popisał się fenomenalnym golem. Besiktas grał w poniedziałek 28 października derby Stambułu z niepokonanym liderem tabeli Super Lig Galatasaray. Drużynie Albańczyka nie udało się przerwać passy rywala i przegrali 1:2. Dla "Galaty" trafiali Davinson Sanchez (14. minuta) i Victor Osimhen (67. minuta). Wydawało się, że mecz zakończy się wynikiem 2:0, ale w czwartej minucie doliczonego czasu gry Ernest Muci odpalił prawdziwą "bombę".

Odrodzenie Muciego? Fenomenalne uderzenie w derbach!

Były zawodnik Legii wyprzedził obrońcę rywala i ze skraju pola karnego oddał wspaniałe, niezwykle podkręcone uderzenie. Piłka nabrała takiej trajektorii lotu, że golkiper mógł tylko patrzeć, jak wpada ona do siatki przy samym słupku. Na dodatek wszystko to zrobił swoją słabszą, czyli lewą nogą. Zdecydowany kandydat do gola sezonu w Super Lig. Po porażce Besiktas zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Następną okazję do zaprezentowania umiejętności Muci otrzyma w sobotę 2 listopada o 17:00 gdy jego zespół zagra u siebie z dziesiątą w lidze Kasimpasą.