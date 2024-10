Gigantyczna burza po gali Złotej Piłki. "Brak klasy. Policzek"

W miniony poniedziałek w Paryżu odbyła się 68. gala Złotej Piłki przyznawanej przez "France Football". Główną nagrodę dla najlepszego piłkarza niespodziewanie otrzymał Rodri z Manchesteru City, gdy wydawało się, że murowanym faworytem był Vinicius Junior z Realu Madryt. Z kolei najlepszą piłkarką wybrana została Aitana Bonmati z FC Barcelony.

Równie dużo emocji, co sama gala, wywołała decyzja Realu Madryt, który odwołał przylot swojej delegacji do Paryża. "Królewscy" zostali wybrani drużyną roku, Carlo Ancelotti trenerem roku, a Kylian Mbappe otrzymać miał nagrodę dla najlepszego strzelca roku razem z Harrym Kanem z Bayernu Monachium. Do tego na miejsca 2-4 w plebiscycie należały kolejno do Vinicusa Juniora, Jude'a Bellinghama i Daniego Carvajala.

Światowe media komentują galę Złotej Piłki

Ta decyzja odbiła się ogromnym echem i była szeroka komentowana przez światowe media. Dziennik "L'Equipe" napisał o "porażce moralnej" Realu Madryt. "Odmawiając przybycia i wzięcia udziału w 68. ceremonii wręczenia Złotej Piłki, Realowi Madryt zabrakło klasy i zdeptano wartość sportu, jaką jest szacunek dla zwycięzców" - czytamy. Zdaniem francuskiego dziennika nagroda dla Rodriego jest podkreśleniem, że nie tylko napastnicy są uważani za "królów świata".

Z kolei "Marca" triumfuje. "Wielkie święto hiszpańskiego futbolu. Jesteśmy najlepsi" - ogłosił dziennik, nawiązując do nagród dla Rodriego i Bonmati. "Mistrz Europy zwyciężył w głosowaniu stu dziennikarzy ze stu krajów z najlepszym rankingiem FIFA, wyprzedzając Viniciusa Juniora, który był wielkim nieobecnym na gali wraz z całą delegacją Realu Madryt. Real odwrócił się tyłem do ceremonii wręczenia nagród uznając, że kryteria określone przez organizację ("France Football" i UEFA) jako punkt wyjścia do zdobycia nagrody nie zostały spełnione" - czytamy.

"Aitana i Lamine prowadzą imprezę cule w Paryżu, a Rodri zapisuje się w historii w obliczu białego rozczarowania" - ogłosiło "Mundo Deportivo", podkreślając dwie nagrody dla reprezentantów FC Barcelony i Rodriego, który wyprzedził piłkarza Realu Madryt. Zdaniem katalońskiego dziennika gala była wielkim triumfem dla Barcelony, a "białą złością" Realu Madryt.

"Złota Piłka. Policzek dla Realu Madryt. Nie Vinicius, a Rodri triumfuje. Real nie pojawia się na gali" - napisała "La Gazzetta dello Sport". "Hiszpan pojawił się o kulach na scenie Theatre Chatelet w Paryżu, podczas gdy Brazylijczyk, drugi, niestety pozostał w Madrycie z całą madrycką delegacją, pod dyktatem rozwścieczonego Florentino Pereza, pomimo trzeciego miejsca Bellinghama i pierwszego wśród trenerów Ancelottiego" - dodano.

"Vinicius Junior pokonany. Rodri ze Złotą Piłką" - napisał "Kicker". "Kiedy decyzja wyciekła na kilka godzin przed ceremonią w Theatre du Chatelet w Paryżu, Real zareagował z niezwykłą irytacją. "Królewscy", którzy pierwotnie chcieli podróżować w 50 osób, szybko odwołali lot i zbojkotowali wydarzenie w stolicy Francji" - napisał niemiecki magazyn, dodając, że rozstrzygnięcie plebiscytu "nie było takie, jakiego wielu się spodziewało".