Harry Kane wyszedł na scenę i nagle wypalił. "Musicie go zapytać"

68. edycja Złotej Piłki przyniosła mnóstwo emocji. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia wydawało się, że głównym kandydatem do zdobycia statuetki jest Vinicius Junior. Tymczasem finalnie po nagrodę sięgnął Rodri z Manchesteru City! Hiszpan wyprzedził wspomnianego Brazylijczyka, Jude'a Bellinghama oraz Daniego Carvajala.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski królem El Clasico! Te słowa zapamiętam do końca życia

Kane powiedział wprost, co myśli o decyzji Mbappe. "To jego decyzja"

Ten stan rzeczy wyjątkowo rozdrażnił całe środowisko Realu Madryt, którego piłkarzy i wszystkich delegatów zabrakło na poniedziałkowej gali. "Informacja, że Vinicius Junior nie zdobędzie Złotej Piłki za sezon 2023/24 wywołała wściekłość w obozie "Królewskich", którzy zareagowali odwołaniem całej poniedziałkowej delegacji do Paryża" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Oprócz głównej nagrody organizatorzy przyznali również wiele innych statuetek. Jedną z nich było trofeum im. Gerda Muellera, które powędrowało w ręce najskuteczniejszego zawodnika poprzedniego sezonu, biorąc pod uwagę bramki dla klubu i reprezentacji. W poprzednim roku nagrodę zgarnął Erling Haaland, a dwa lata temu Robert Lewandowski. Teraz sytuacja była nieco skomplikowana, ponieważ zwycięzców było dwóch. 44 gole w PSG i osiem w reprezentacji Francji strzelił Kylian Mbappe, a tyle samo trafień dla Bayernu Monachium i reprezentacji Anglii zanotował Harry Kane.

Z tego powodu w teorii obaj napastnicy powinni pojawić się w Theatre Chatelet, aby odebrać prestiżowe statuetki. Tymczasem ze względu na kaprys klubu Florentino Pereza na scenę wyszedł tylko Anglik. Na początek Kane podziękował za nagrodę, która jest dla niego wyjątkowa. - Wspaniale jest być tutaj dziś wieczorem i zostać wyróżnionym. To pierwszy raz, kiedy zdobyłem to trofeum, to niesamowite. To był mój pierwszy sezon w Bayernie Monachium, więc to idealny czas na nagrodę. Myślę, że w tym sezonie mogę spisać się jeszcze lepiej i ponownie zdobyć to trofeum - powiedział, cytowany przez L’Equipe.

Następnie zawodnik Bayernu odniósł się do nieobecności gwiazdora Realu Madryt, który także powinien odebrać wywalczone trofeum. - To jego osobista decyzja, że nie przyjechał. Obaj mieliśmy bardzo dobry sezon i podobnie jak ja strzelił 52 gole. To wielki zaszczyt zostać nagrodzonym. Musicie go zapytać, dlaczego go nie ma, ale dla mnie to zaszczyt być tu dziś wieczorem - podsumował były piłkarz Tottenhamu.