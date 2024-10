Kataloński "Sport" ostro o Bellinghamie i Musiali. "Znowu"

FC Barcelona wzorowo zdała dwa największe sprawdziany od początku sezonu 2024/2025. W środku tygodnia ograła 4:1 Bayern Monachium w ramach trzeciej kolejki Ligi Mistrzów, a w sobotę 4:0 Real Madryt w 11. kolejce LaLiga.

Hiszpański dziennik zachwyca się Pedrim. Wbił szpilkę Musiali i Bellinghamowi

Jednym z kluczowych zawodników FC Barcelony w obu zwycięstwach był zdecydowanie Pedri. 21-letni pomocnik w meczu z Bayernem Monachium rozegrał 85 minut, a z Realem Madryt 87 minut. Potrafił czytać grę, przewidzieć ruch rywali oraz tworzyć akcje ofensywne.

"Najlepszy Pedri powrócił. Po kontuzji pochodzący z Teneryfy zawodnik wrócił mocniejszy i silniejszy. Występy Pedriego w meczach z Bayernem Monachium i Realem Madryt potwierdziły, że zawodnik był lepszy na boisku niż ktokolwiek" - napisał Toni Juanmarti z katalońskiego "Sportu".

W dalszej części tekstu wspomniany dziennikarz wbił kilka szpilek w Jamala Musialę z Bayernu Monachium oraz Jude'a Bellinghama z Realu Madryt. "W "domu" Bellinghama Pedri odcinał brytyjskiego pomocnika od podań i miejsca gry. Pedri zanotował m.in. więcej podań od Bellinghama oraz odzyskiwał więcej piłek. Pomocnik Barcy wręcz połknął środek pola Carlo Ancelottiego" - czytamy.

"W meczu z Bayernem, pochodzący z Teneryfy zawodnik nie przestawał unosić się na boisku zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. (...) Ciekawe, że to właśnie przeciwko Musiali i Bellinghamowi, Pedri spisał się tak wyśmienicie" - dodał Toni Juanmarti.

Dziennikarz "Sportu" również przypomniał o tym, że Pedri zwyciężył w plebiscycie Golden Boy dla najlepszego młodego piłkarza na świecie w 2021 roku, wyprzedzając m.in. Jude'a Bellinghama i Jamala Musialę. "Mając już na swoim koncie Mistrzostwo Europy i trzy tytuły mistrzowskie z Barcą, Pedri ma na swoim koncie taki sam bilans lub lepszy niż niemiecki i angielski piłkarz" - zaznaczył Juanmarti.

"Eksperci piłkarscy uważają, że najlepszą rzeczą w tym sporcie jest to, że zawsze jest możliwość zemsty. Po tym, jak Pedri pokazał, na co go stać, gdy trafił do Barcelony, borykał się z kontuzjami. Ostatnio stanął przed wyzwaniem ponownego powrotu do gry. Pochodzący z Teneryfy zawodnik skupił się na pracy, aby szybko wrócić do formy. Przy okazji stracił status jednego z najlepszych pomocników na świecie, ale wydaje się, że po ostatnich meczach go odzyskał.

Obecnie FC Barcelona zajmuje pierwsze miejsce w LaLiga z dorobkiem 30 punktów. W kolejnym meczu drużyna Hansiego Flicka zmierzy się u siebie z Espanyolem. To spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 3 listopada o godzinie 16:15.