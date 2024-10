Ależ skandal w trakcie gali Złotej Piłki! Luis Figo straszy sądem

Gala Złotej Piłki zawsze wzbudza spore emocje. W przeszłości zdominowali ją Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Pierwszy z nich wywalczył osiem statuetek, a drugi pięć. W tym roku ani Argentyńczyk, ani Portugalczyk nominacji nie otrzymali, co zakończyło pewną erę w futbolu. Messi i Ronaldo nie są jedynymi czynnymi piłkarzami, którzy w przeszłości sięgali po tę prestiżową nagrodę, ale w tym roku szans na nią nie mają. Do ich grona należy wliczyć też Lukę Modricia i Karima Benzemę.

To oznacza, że dla tegorocznego triumfatora będzie to pierwsza taka statuetka w karierze. Kto ją zgarnie? Jeszcze do niedawna murowanym faworytem wydawał się Vinicius Junior, jednak w poniedziałek gruchnęły wieści, że Brazylijczyk najprawdopodobniej nie wywalczy trofeum. To ma przypaść w udziale Rodriemu. Ta informacja, choć niepotwierdzona, bardzo wzburzyła Real Madryt i wydawało się, że zirytowała też byłego podopiecznego klubu. Prawda okazała się jednak inna.

Luis Figo grzmi ws. Złotej Piłki? Padły mocne słowa, ale... nie należały do Portugalczyka. Skandal

Mistrzowie Hiszpanii postanowili nawet zbojkotować ceremonię w Paryżu. Odwołali podróż, w której miało uczestniczyć aż 50 przedstawicieli. Czują się oszukani i skrzywdzeni. Ich zdaniem nie okazano im szacunku. Uważają, że jeśli Vinicius Junior nie dostanie Złotej Piłki, to powinien ją otrzymać Dani Carvajal - Hiszpan wygrał La Liga, Ligę Mistrzów i Euro 2024. "W tym momencie narracja w klubie jest jednoznaczna: 'Złota Piłka nie istnieje" - pisała "Marca".

Wydawało się, że spore zastrzeżenia do plebiscytu "France Football" ma również Luis Figo, a więc były zawodnik Realu, ale też FC Barcelony, który pojawił się na poniedziałkowej ceremonii. Dobitnie świadczyła o tym jego wypowiedź, która pojawiła się w sieci. Było to tylko jedno zdanie, ale mocno uderzyło w organizatorów. - Złota Piłka to prestiżowa nagroda. Do dzisiaj - miał rzekomo powiedzieć Portugalczyk, a jego słowa zacytował dość popularny na X profil Madrid Zone.

Okazało się jednak, że była to nieprawdziwa wypowiedź Figo. Legendarny piłkarz szybko zainterweniował w mediach społecznościowych i mocno postraszył admina strony. "Nie wiem, kto zarządza tym kontem, ale albo skorygujesz ten wpis, albo będę musiał się z tobą rozprawić. To nie moja wypowiedź, a jeśli chcesz polemiki, to rozstrzygnijmy ją w sądzie!!!" - grzmiał wyraźnie poirytowany Figo. I już po kilku minutach post Madrid Zone został usunięty.

Kto wywalczy Złotą Piłkę?

Figo w przeszłości sam miał okazję odebrać Złotą Piłkę. Wywalczył ją w 2000 roku. W kolejnych dekadach statuetka przypadała głównie w udziale wspomnianemu Messiemu czy Ronaldo.

Figo w przeszłości sam miał okazję odebrać Złotą Piłkę. Wywalczył ją w 2000 roku. W kolejnych dekadach statuetka przypadała głównie w udziale wspomnianemu Messiemu czy Ronaldo.