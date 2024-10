To już pewne! Nieprawdopodobny rekord Yamala. Przeszedł do historii Złotej Piłki

Lamine Yamal jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Mimo że ma zaledwie 17 lat, to z drzwiami wszedł do futbolu i pobił już kilka rekordów, zarówno w rywalizacji klubowej, jak i narodowej. To do niego należy m.in. miano najmłodszego piłkarza, który wystąpił w finale mistrzostw Europy. Co więcej, udało mu się wówczas zdobyć tytuł. "To, co robi Yamal, jest nielegalne!" - mówił Rio Ferdinand. I okazuje się, że w poniedziałek 28 października Hiszpan pobił kolejny rekord. Odebrał go jednemu z największych rywali w La Liga.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto kosmiczny stadion Realu Madryt! Pochłonął ponad miliard euro

Lamine Yamal znów to zrobił! Kolejny rekord. Najmłodszy w TOP 10 Złotej Piłki

Yamal spisywał się bardzo dobrze w okresie od 1 sierpnia 2023 do 31 lipca 2024 roku. Zdobył łącznie 10 bramek - siedem dla FC Barcelony i trzy dla reprezentacji. Dodatkowo wygrał Euro 2024. Na osiągnięcia w tym właśnie okresie uwagę zwracali głosujący, którzy wyłonią triumfatora Złotej Piłki.

Hiszpan rzecz jasna znalazł się w gronie nominowanych. I jak się okazuje, tam odniósł już spory sukces. Choć, jak sugerują media, na zdobycie głównej nagrody szans większych nie ma - ta przypadnie w udziale najprawdopodobniej Rodriemu bądź Viniciusowi Juniorowi - to i tak przeszedł już do historii! Ogłoszono miejsca zawodników od 29. do 10. i w ich gronie młodego skrzydłowego zabrakło.

Tak więc z pewnością zajmie miejsce w TOP 10. I jak donosi profil Stats Foot na X, to oznacza, że Yamal został najmłodszym piłkarzem, który znalazł się w gronie najlepszych 10 zawodników w tym plebiscycie. Ma dokładnie 17 lat i 107 dni. Tym samym pobił rekord... Kyliana Mbappe. Francuz miał 18 lat i 352 dni. "Hiszpan jest na dobrej drodze, by pobić wszelkie rekordy" - podsumował profil Foot Mercato na X.

Yamal już w Paryżu. Które miejsce zajmie?

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, że Yamal pojawił się już na gali w Paryżu. I to nie sam. Towarzyszyła mu rodzina. Pozostaje nam więc czekać na oficjalne rozstrzygnięcia. Yamal nie jest jedynym nominowanym zawodnikiem FC Barcelony. Oprócz niego na liście pojawił się też Dani Olmo, ale brano pod uwagę osiągnięcia, których dokonał w barwach RB Lipsk. Dopiero latem 2024 trafił do stolicy Katalonii. I miejsce Olmo w plebiscycie już znamy. Zajął ostatecznie 13. lokatę.

Transmisja z tego wydarzenia rozpocznie się o godzinie 20:45. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.