Złota Piłka 2024. O której godzinie gala? [TRANSMISJA NA ŻYWO, ZWYCIĘZCY]

Ronaldo Nazario, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka. To lista wielkich brazylijskich legend, które w przeszłości zdobywały Złotą Piłkę. W 2024 roku do tego panteonu gwiazd dołączyć miał Vinicius Junior. Media z całej Europy przez długi czas były zgodne, że to właśnie skrzydłowy Realu Madryt zostanie pierwszym od 17 lat piłkarzem z Kraju Kawy, który zdobędzie najbardziej prestiżowe indywidualne wyróżnienie w piłce nożnej. Potwierdzać miały to też przecieki publikowane przez angielski dziennik "Daily Mail". Jednak nieco później wszystko stanęło na głowie.

Kto wygrał Złotą Piłkę 2024? Rodri czy Vinicius Jr?

Francuskie oraz hiszpańskie media zaczęły donosić, że to wcale nie Vinicius Jr wygra Złotą Piłkę. Hiszpańska "Marca" podała, iż nagroda trafi jednak w ręce mistrza Anglii (z Manchesterem City) oraz mistrza Europy (z reprezentacją Hiszpanii) Rodriego. Pomocnik "The Citizens" ma wyprzedzić na podium Brazylijczyka, a także innego gracza Realu Madryt Jude'a Bellinghama.

Ku absolutnej wściekłości "Królewskich". Działacze oraz piłkarze Realu, na czele z samym Viniciusem Jr, mają wedle medialnych doniesień zbojkotować całą galę. Madrytczycy mieli uznać brak wyróżnienia dla ich piłkarza, a także całe zasady wyboru zwycięzcy za brak szacunku dla Realu. Dlatego też wszelkie rezerwacje związane z ceremonią miały zostać anulowane.

Czy "Królewscy" faktycznie nie pojawią się na gali? Czy Rodri zostanie pierwszym Hiszpanem ze Złotą Piłką od 1960 roku i triumfu Luisa Suareza (nie mylić ze słynnym napastnikiem z Urugwaju)? Tego na ten moment nie wiemy. Pewność mamy za to co do miejsca nominowanej wśród pań Ewy Pajor, która w tym sezonie szaleje w barwach FC Barcelony. Polka zajęła 29. lokatę, jako że poprzedni sezon w barwach Wolfsburga nie był udany, mimo korony królowej strzelczyń Bundesligi. Kobieca Złota Piłka jednak i tak najpewniej trafi do zawodniczki z Barcelony, bo faworytkami są Norweżka Caroline Graham Hansen oraz ubiegłoroczna laureatka Aitana Bonmati.

Złota Piłka 2024. O której godzinie gala? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, ZWYCIĘZCY]

Vinicius Jr czy Rodri? Dla kogo Złota Piłka 2024? Odpowiedź na to pytanie poznamy na gali, która rozpocznie się w poniedziałek 28 października o godz. 20:45 w paryskim Teatrze Chatelet. Niestety na ten moment nie ma informacji, by jakakolwiek polska stacja telewizyjna transmitowała to wydarzenie (do 2023 roku transmisja była w TVP). Jednak w Internecie dostępne będą darmowe transmisje na stronie dziennika "L'Equipe" (lequipe.fr) oraz na kanale Youtube gazety. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.