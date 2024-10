Tragiczny wypadek autokaru. Nie żyje sześciu piłkarzy

Świat afrykańskiej piłki pogrążył się w żałobie. W sobotę wydarzyła się wstrząsająca tragedia z udziałem piłkarzy zambijskiego klubu Chavuma Town Council. 19-osobowa delegacja jechała autobusem na mecz trzeciej ligi z Mufumbwe Marketeers, gdy niespodziewanie pojazd wypadł z drogi i przewrócił się między wioskami Lukhunyi i Ndondo w dystrykcie Chavuma. W wyniku wypadku siedem osób zginęło na miejscu. Pozostałych 12 walczy o życie.

Zambia w żałobie. Piłkarze zginęli w drodze na mecz. Inni walczą o życie

Jak poinformował portal bolanews.co, do tragedii doszło, ponieważ kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Sam również nie przeżył. Na liście ofiar poza nim znalazło się sześciu piłkarzy: Kenneth Kanshimba, Kaumba Chitale, Gedion Makina, Dominic Kapalu, Raymond Chiteta oraz Steven Tembo. Reszta, w tym trener Musa Simoonga, w stanie krytycznym trafiła do szpitala Chavuma Mission Hospital.

Do wydarzeń odniósł się już prezes Zambijskiego Związku Piłki Nożnej - Andrew Kamanga. - Jestem głęboko zasmucony wiadomością o wypadku z udziałem piłkarzy Chavuma Council Football Club, który doprowadził do siedmiu zgonów. Jeszcze za wcześnie, aby uzyskać pełny obraz tego, co się stało, ale nasze modlitwy są z rodzinami zmarłych i rannych. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami piłkarskimi, cywilnymi oraz organami ścigania w prowincji, aby dostarczyły nam pełnych szczegółów - powiedział.

Kondolencje zmarłym przekazał także Prezes Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF) - Patrice Motsepe. - Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym, w którym zginęli i zostali ciężko ranni członkowie klubu piłkarskiego Chavuma Town Council, którzy jechali na mecz North Western Province Division One League. W imieniu własnym oraz CAF składam najgłębsze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i kolegom zmarłych oraz Związkowi Piłkarskiemu Zambii. Mamy nadzieję i modlimy się, aby ci, którzy zostali ranni, wkrótce w pełni wyzdrowieli - czytamy w oświadczeniu na stronie CAF.