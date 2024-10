Sensacyjny zwrot akcji ws. Złotej Piłki! Ogłosili zwycięzcę i podium

Vinicius Jr był w gronie ścisłych faworytów do zdobycia Złotej Piłki odkąd tylko sezon 2023/24 dobiegł końca. Brazylijczyk był największą gwiazdą Realu Madryt, który w wielkim stylu wygrał mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów. Im bliżej gali, tym coraz więcej wskazywało, że najbardziej prestiżowa nagroda indywidualna w piłce nożnej faktycznie powędruje do skrzydłowego "Królewskich". Angielski dziennik "Daily Mail" publikował nawet rzekome przecieki, które miały potwierdzać, że Vinicius już może świętować.

Vinicius jednak bez Złotej Piłki? Real Madryt planuje bojkot

Jednak sporą łyżkę dziegciu do brazylijskiego miodu dodali teraz Francuzi. Zdaniem tamtejszych mediów, zwycięzca Złotej Piłki wcale nie jest jeszcze rozstrzygnięty i nie musi to być Vinicius Jr. O krok dalej poszło RMC Sport. Ich zdaniem sam piłkarz i jego otoczenie są przekonani, że wynik plebiscytu nie będzie korzystny, a co za tym idzie Vinicius Jr może w ogóle nie zjawić się na ceremonii!

Zresztą nie tylko on. Jak podaje nie tylko RMC Sport, ale także m.in. Fabrizio Romano czy ESPN, cały Real Madryt jest już wręcz przekonany, że Złota Piłka nie trafi w ręce ich piłkarza. Dlatego też "Królewscy" zamierzają zbojkotować ceremonię i zabraknie ich podczas wręczenia nagrody. - Prezes Realu Madryt Florentino Perez jest wściekły. Delegacja madryckiego klubu odwołała wszystko, co było związane z ich wizytą w Paryżu - pisze RMC Sport. - Nikt z Realu Madryt nie będzie obecny na gali wręczenia Złotej Piłki. Ani Vinicius, ani Florentino Perez, ani Carlo Ancelotti, ani Jude Bellingham - wtóruje Francuzom Fabrizio Romano na portalu X.

Mistrz Anglii i Europy zgarnie Złotą Piłkę Viniciusowi sprzed nosa?

Skoro nie Vinicius Jr, to kto ma w takim razie otrzymać Złotą Piłkę? Francuskie media podają, że tego jak dotąd nie wiadomo, ale już ESPN twierdzi, że wedle ich źródeł nagroda powędruje do Rodriego, pomocnika Manchesteru City. Hiszpan wygrał ze swoim klubem mistrzostwo Anglii, a potem został mistrzem Europy z kadrą Hiszpanii na Euro 2024 w Niemczech. Podobnego zdania są także hiszpański dziennik "Marca" oraz dziennikarz Jose Luis Sanchez. Wedle ich doniesień to Rodri zdobędzie Złotą Piłkę, wyprzedzając na podium Viniciusa Jr oraz innego piłkarza Realu Jude'a Bellinghama.