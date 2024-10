Koszmar Polaka. Borek ogłasza ws. stanu zdrowia. "Upadając, był nieprzytomny"

Dawid Kownacki fatalnie zakończył udział w meczu Fortuna Duesseldorf - Kaiserslautern. Jeszcze w pierwszej połowie został bardzo brutalnie potraktowany przez bramkarza rywali i niezwykle boleśnie odczuł skutki tego starcia. Był zupełnie nieprzytomny. Nie pamięta, co stało się później - mówił jego klubowy trener Daniel Thioune. Nowe wieści co do zdrowia napastnika przekazał w programie "Moc Futbolu" Mateusz Borek.

