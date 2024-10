Snoop Dogg ujawnił, w jaki klub piłkarski chciałby zainwestować. To jest hit

14 meczów, 11 zwycięstw, dwa remisy i tylko jedna porażka - tak wyglądają statystyki Celticu w tym sezonie. Choć początek sezonu był dla niego znakomity, to ostatnio sytuacja nie wygląda już tak optymistycznie. Najpierw 1 października boleśnie poległ w Lidze Mistrzów z Borussią Dortmund aż 1:7, a przez tydzień zremisował zarówno z Aberdeen w Premiership, jak i Atalantą w LM. Jak się okazuje, zespół może przejść niebawem gigantyczną zmianę.

Snoop Dogg chce zainwestować w legendarny klub. "Byłbym szalony"

Celtic to klub z niebagatelną historią. Został założony w 1887 roku, a już po trzech latach zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na pierwsze mistrzostwo Szkocji kibice czekali zaledwie sześć lat, a od tamtej pory piłkarze Celticu sięgnęli po nie aż 54 razy. Do tego 42-krotnie triumfowali w Pucharze Szkocji oraz 21-krotnie w Pucharze Ligi Szkockiej. Na pewno trzeba też wspomnieć o zdobyciu Pucharu Europy w sezonie 1966/67.

Biorąc pod uwagę osiągnięcia, nie ma żadnych wątpliwości, że jest to największy klub w Szkocji. Mało tego, jest to również niezwykle popularny zespół na całym kontynencie. Jeden z legendarnych raperów Snoop Dogg postanowił niespodziewanie, że jeśli nadarzy się okazja, będzie chciał zainwestować w zespół, o czym poinformował "Daily Mail".

- Zainwestowanie pieniędzy w drużynę sportową to coś, co rozważałem od dłuższego czasu. Gdyby nadarzyła się okazja, by zainwestować w Celtic, byłbym szalony, gdybym z niej nie skorzystał. Oglądałem mnóstwo meczów europejskich klubów, ale nigdy nie widziałem takich kibiców, jak ci z Celticu - przyznał szczerze.

53-latek po zobaczeniu dopingu szkockich fanów nie jest zaskoczony, że jest o nich głośno w całej Europie. - Najlepsi trenerzy i zawodnicy twierdzą, że nie ma takiego miejsca jak Celtic Park. Chcę być tego częścią - przekazał. - Ich maskotką jest pies gończy, to nie jest przypadek. To musi być połączenie stworzone w niebie - dodał. Raper został już nawet sfotografowany w koszulce Celticu.

To nie pierwszy raz, kiedy Amerykanin rozważa zainwestowanie funduszy w sportowy klub. Nie tak dawno informowaliśmy, że planował przejąć czołowy zespół NHL Ottawa Senators. "Chce być zorientowany na lokalną społeczność. On chce tej drużyny" - oznajmił "The Athletic". Snoop Dogg zainteresował się właśnie Celticiem, natchnięty przez gwiazdy Hollywood, Ryana Reynoldsa i Roba McElhenney'ego, którzy zainwestowali w drużynę Wrexham.