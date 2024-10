Co za babol bramkarza Wieczystej! Było źle i nagle zwrot. Miazga

Wieczysta Kraków bardzo dobrze się spisuje po awansie do 2. ligi i w sześciu ostatnich meczach odniosła komplet zwycięstw. Kolejną okazję do podtrzymania tej serii miała w sobotę o godzinie 15:15. Wówczas zmierzyła się na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec, które wygrało tylko dwa z ostatnich pięciu spotkań.

Wielki powrót Wieczystej Kraków. Kolejne zwycięstwo ekipy Sławomira Peszki

Od początku meczu nieoczekiwanie lepiej spisywali się gospodarze. I przyniosło to efekty pod koniec pierwszej połowy. W 41. minucie Kamil Biliński ruszył z piłką i zdecydował się na strzał z dystansu. Uderzenie bardzo zaskoczyło Antoniego Mikułko, który nieudanie interweniował i piłka po odbiciu od jego rąk wpadła do siatki. Tym samym Zagłębie prowadziło do przerwy 1:0.

W drugiej połowie obraz gry całkowicie się zmienił. Wieczysta zaczęła prezentować się zdecydowanie lepiej i szybko doprowadziła do wyrównania. W 51. minucie bramkarza rywali pokonał Konrad Kasolik. Zaledwie dwie minuty później ekipa z Krakowa objęła prowadzenie. Tym razem na listę strzelców wpisał się Paweł Łysiak. Czas mijał, a Wieczysta nie odpuszczała. W efekcie zdobyła kolejną bramkę, autorstwa Lisandro Semedo.

Zagłębie po zmianie stron zdecydowanie spuściło z tonu i nie było w stanie zagrozić bramce rywali. W ostatnich sekundach meczu Wieczysta ponownie strzeliła gola za sprawą Manuela Torresa. Ostatecznie więcej w tym spotkaniu już się nie wydarzyło i Wieczysta pokonała 4:1 Zagłębie Sosnowiec. Po 15 kolejkach ekipa Sławomira Peszki zajmuje drugie miejsce w tabeli 2. ligi z dorobkiem 37 punktów. Do liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki traci dwa punkty. Zagłębie z kolei jest dziewiąte i ma na koncie 21 punktów.

Zagłębie Sosnowiec 1:4 Wieczysta Kraków

Strzelcy: Kamil Biliński (41'); Konrad Kasolik (51'), Paweł Łysiak (53'), Lisandro Semedo (65'), Manuel Torres (90+3')