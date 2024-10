Zapytali Kucharskiego o formę Lewandowskiego. "To także zasługa Ani"

FC Barcelona jest w niebywałym gazie. Prowadzi w La Lidze, jest najskuteczniejszym zespołem rozgrywek, a w środę rozbiła Bayern Monachium w Lidze Mistrzów 4:1. Skutecznością imponuje także sam Robert Lewandowski, który w tym sezonie ma na koncie 15 goli w 13 meczach (liga i LM).

Kucharski wskazuje powód formy Lewandowskiego

El Clasico to może być m.in. pojedynek napastników, czyli Lewandowskiego o Kyliana Mbappe. Polski napastnik ma prawie dwa razy więcej bramek zdobytych od Francuza w tym sezonie i niewykluczone, że będzie równie groźny w sobotę na Estadio Santiago Bernabeu. Odzyskał formę, a na to wpływ ma kilka czynników.

Spory wpływ na Lewandowskiego ma Hansi Flick. W Bayernie Monachium Niemiec sprawił, że Polak przeżywał najlepszy okres w karierze - w 2020 r. wygrał wszystkie możliwe trofea i otarł się o Złotą Piłkę. Teraz jest skuteczny niemalże tak samo jak w Bawarii, albo w momencie, gdy przychodził do Barcelony. Flick doskonale wie, jak podejść do Lewandowskiego, by maksymalizować jego możliwości. Oprócz tego wokół polskiego piłkarza nie ma obecnie żadnych afer i skandali, co też procentuje.

Według Cezarego Kucharskiego, byłego agenta Lewandowskiego, spokój i brak problemów poza klubem pozytywnie wpływają na piłkarza i jego formę. Kiedy psychika nie jest obciążona, to Lewandowski może naprawdę wiele, a Flick stwarza mu odpowiednie warunki do utrzymania dobrej dyspozycji.

- Wszyscy piłkarze ofensywni Barcelony są w formie. Myślę, że to zasługa niemieckiego trenera, z którym się Lewandowski dobrze się dogaduje. A także żony Ani, który przestała tańczyć bachatę, a przynajmniej tego nie pokazuje w mediach społecznościowych. Robert ma spokój. Barcelona trenera Flicka stwarza też więcej sytuacji do strzelenia goli. Robert jest tam już dość długo i lepiej rozumie się z kolegami. Każdy piłkarz w Barcelonie skorzystał z przyjścia Flicka. Widać poprawę gry w stosunku do poprzedniego sezonu - stwierdził Cezary Kucharski w rozmowie z Interią.

Jeśli FC Barcelona pokona Real Madryt na Estadio Santiago Bernabeu, odskoczy "Królewskim" na sześć punktów, a to po 11 kolejkach byłaby to dość duża przewaga "Blaugrany". Kucharski przewiduje jednak inny scenariusz.

- Padnie dużo bramek i obstawiam zwycięstwo Realu - powiedział.

El Clasico rozpocznie się o godzinie 21:00.