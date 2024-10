Ukochana Ronaldo trafiła do szpitala. Wyjawiła fanom, co to była za choroba

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo spotykają się od 2016 r. Para na początku 2023 r. przeniosła się do stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadu, gdy piłkarz podpisał lukratywny kontrakt z Al-Nassr. Dzięki niemu zarabia ok. 200 mln dolarów za sezon. Jego partnerka zaś zajmuje się modelingiem, prowadzi biznesy, a ostatnio występuje we własnym reality show: "Jestem Georgina". Bardzo aktywna jest także w mediach społecznościowych. Ostatnio przekazała w nich niepokojącą wiadomość.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Swoboda z wyjątkową nagrodą za pobicie halowego rekordu Polski. Otrzymała ją na gali Złote Kolce

Georgina Rodriguez wyszła ze szpitala. Poruszający wpis. "Nadal dochodzę do siebie"

Okazuje się, że Georgina zmaga się z chorobą. Sytuacja była na tyle poważna, że trafiła do szpitala. O wszystkim opowiedziała na InstaStories. - W końcu wróciłam do domu! Spędziłam cztery dni w szpitalu z zapaleniem płuc. Teraz czuję się już lepiej, ale nadal dochodzę do siebie w domu z rodziną. Muszę też serdecznie podziękować całemu personelowi, lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim pracownikom szpitala. Opiekowali się mną wspaniale i jestem im za to naprawdę bardzo wdzięczna. Dziękujemy wszystkim - napisała.

Georgina Rodriguez Fot. @@georginagio/ Instagram

Na zdjęciu widać, że po powrocie do domu modelka dostała ogromny bukiet kwiatów oraz kartkę od syna Juniora. W jej ramieniu nadal znajdował się wenflon, przez który podawano jej kroplówkę. Wiadomo, że kobieta przebywała w placówce Saudi German Hospital w Rijadzie.

Podczas gdy Rodriguez była pod opieką lekarzy, jej partner - Cristiano Ronaldo rozegrał dwa mecze w barwach Al-Nassr. W zeszły piątek jego ekipa wygrała w ligowym starciu z Al Shabab 2:1, a sam Portugalczyk strzelił jednego gola. Z kolei we wtorek piłkarz rozegrał 72 minuty w Azjatyckiej Lidze Mistrzów przeciwko irańskiemu Esteghlal. Al-Nassr wygrało wówczas 1:0 po bramce Laporte'a. W piątkowym spotkaniu z Al Kholood (3:3) Ronaldo nie wystąpił.