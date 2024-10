O Lewandowskim piszą w całej Europie. "Pierwszy od czasów Messiego"

Dwa tygodnie temu reprezentacja Polski przegrała zasłużenie z Portugalią 1:3. Już 15 listopada Biało-Czerwoni będą mieć okazję do rewanżu. I choć szanse Polaków w meczu na Estadio do Dragao nie wydają się zbyt duże, to tamtejsze media mają poważny powód do zmartwień - formę Roberta Lewandowskiego. Portugalczycy są nim zachwyceni. I nic dziwnego. Lewandowski w obecnym sezonie strzelił już 15 goli.

