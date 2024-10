Czerwona kartka dla Jose Mourinho! Dwa gole w meczu Fenerbahce - Manchester United

Manchester United przystępował do tego spotkania po dwóch remisach. Najpierw podzielił się punktami z Twente (1:1), a później z FC Porto (3:3). W nieco odmiennych nastrojach podchodziło do tego meczu Fenerbahce. Drużyna prowadzona przez Jose Mourinho rozpoczęła swoją przygodę z tegoroczną Ligą Europy od zwycięstwa nad Royale Union SG (2:1). Później przyszedł remis z Twente (1:1).

Fenerbahce podzieliło się punktami z Manchesterem United. Czerwona kartka dla Jose Mourinho

Od początku spotkania z Manchesterem United to Fenerbahce było stroną dominującą, ale nie potrafili zamienić tego na bramkę. W szóstej minucie Bright Osayi-Samuel oddał mocny mocny strzał, który jednak znacząco przeleciał obok bramki. Po chwili odpowiedział Manchester United.

W piętnastej minucie Manchester United wyprowadził znakomitą kontrę, która zakończyła się golem. Wszystko zaczęło się od straty piłki przez Freda na własnej połowie. Następnie futbolówka została dostarczona do Zirkzee, który przytomnie podał na prawą stronę do rozpędzonego Garnacho. Ten wbiegł w pole karne i posłał mocne dośrodkowanie po ziemi. Piłkę jeszcze przyjął Zirkzee i wystawił ją Eriksenowi, który wpakował ją do siatki.

Do przerwy więcej goli już nie padło. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Drużyną lepszą pod względem szybkościowym i taktycznym było Fenerbahce. W 49. minucie Youssef En Nesyri dośrodkował w pole karne. Tam idealnie wypatrzył wbiegającego w pole karne Allana Saint-Maxima, który z pierwszej piłki pokonał bramkarza rywali.

Z każdą kolejną minutą nerwy rosły. W 57. minucie doszło do kontrowersji, gdy Manuel Ugate walcząc o piłkę we własnym polu karnym nadepnął na stopę Brighta Osayi-Samuela. Sędzia nie zdecydował się jednak podyktować rzutu karnego, co rozzłościło Jose Mourinho. Arbiter bez wahania pokazał mu czerwoną kartkę i do końca meczu portugalski szkoleniowiec musiał oglądać swoją drużynę z trybun.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1. Warto dodać, że Sebastian Szymański rozegrał w tym spotkaniu 90 minut. Po trzech kolejkach Ligi Europy Fenerbahce zajmuje 14. miejsce w tabeli ligowej i ma pięć punktów na koncie. Manchester United z kolei plasuje się na 21. pozycji i ma trzy "oczka".