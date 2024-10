Tak wygląda klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów po golu Lewandowskiego

Robert Lewandowski niemrawo zaczął sezon w Lidze Mistrzów i spotkanie pierwszej kolejki z AS Monako (1:2) zakończył bez gola. Znacznie lepiej poszło mu w drugiej serii gier, gdy do stolicy Katalonii przyjechał zespół Young Boys. Polak dwukrotnie trafił do bramki, a jego drużyna wygrała aż 5:0. Szansę na powiększenie tego dorobku miał w trzeciej serii gier, gdy do stolicy Katalonii przyjechał Bayern Monachium.

Lewandowski znów trafił do siatki w Lidze Mistrzów. FC Barcelona pokonała Bayern Monachium 4:1

Polski napastnik rozpoczął to spotkanie w wyjściowym składzie i od samego początku był bardzo aktywny. Na listę strzelców wpisał się w 36. minucie. Wówczas otrzymał kapitalne podanie od Ferima Lopeza i z łatwością wpakował futbolówkę do siatki. Jego zespół ostatecznie wygrał 4:1.

Tym samym zdobył 97. gola w historii występów w Lidze Mistrzów. Dzięki temu umocnił się na trzecim miejscu w klasyfikacji wszech czasów rozgrywek i niebawem powinien dołączyć do Cristiano Ronaldo i Leo Messiego w "Klubie 100". Jednocześnie pokazał, że będzie chciał włączyć się do rywalizacji o koronę króla strzelców bieżącej edycji.

Po golu z Bayernem Monachium Robert Lewandowski znalazł się w ścisłej czołówce klasyfikacji najskuteczniejszych. Zajmuje czwarte miejsce, ex aqueo z dziesięcioma innymi zawodnikami. Wyprzedza go Jamie Gittens z Borussii Dortmund, który strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę, Raphinha z czterema golami i jedną asystą oraz liderujący Harry Kane, który ma na swoim koncie pięć goli.

Oto klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów po trzeciej kolejce: