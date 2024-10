To nie żart! Podolski może zagrać dla Polski

Lukas Podolski urodził się w Gliwicach w 1985 roku. Dwa lata później wspólnie z rodzicami przeprowadził się jednak do Niemiec, a konkretniej do malutkiego Bergheim pod Kolonią. Tam właśnie ojciec Waldemar zaprowadził go na treningi, gdzie przez następne lata kapitalnie się rozwinął. Szybko zadebiutował w niemieckiej młodzieżówce, natomiast wciąż twierdził, że chce grać dla Polski. Podczas ME do lat 17 rozgrywanych w 2002 roku w Danii, po raz pierwszy zmierzył się z polską kadrą i mało tego pokonał wówczas Łukasza Fabiańskiego, dzięki czemu jego zespół wygrał 1:0.

Mimo to Podolski nie zmieniał zdania i nadal chciał reprezentować nasz kraj. Wysyłał nawet listy do PZPN-u, natomiast nie doczekał się odpowiedzi. Ówczesny selekcjoner Paweł Janas uważał, że rezerwowy FC Koeln nie jest mu potrzebny. Piłkarz postanowił zatem grać dla Niemiec i parę lat później strzelił nam dwa gole na Euro 2008. - Jestem zadowolony, ale nie cieszyłem się przesadnie po bramkach, bo mam w Polsce wielką rodzinę - mówił po meczu, cytowany przez Sport.pl.

Louis Podolski stara się o polskie obywatelstwo. Nie pójdzie w ślady ojca?

Parę dni temu piłkarskiemu światu objawił się 16-letni syn Podolskiego - Louis. Ten świetnie zaprezentował się w pożegnalnym meczu ojca pośród dużo bardziej doświadczonych graczy. "Wydaje się, że odziedziczył po ojcu to, czego potrzeba, aby być profesjonalistą, a więc ambicje i silną lewą nogę" - podał dziennik "Bild". Wspomniano również, że zawodnikiem już teraz zainteresowali się niemieccy skauci.

- Pożegnalny mecz taty był wielkim wydarzeniem. (...) To też był mój pierwszy kontakt z pierwszą drużyną, więc będę długo wspominać ten moment. Zagrałem z tatą na jego stadionie, w jego mieście. To coś niewiarygodnego. Jak byłem mały, to chodziłem na każdy mecz Kolonii, siedziałem na trybunach. Teraz mogłem zagrać na tym stadionie - oznajmił Louis w rozmowie z TVP Sport. Czy zatem sam zainteresowany rozważa pójście śladami ojca i grę dla reprezentacji Niemiec? Nie jest to wcale pewne.

- Nie mam jeszcze polskiego obywatelstwa, dlatego nie mogłem występować w juniorskich reprezentacjach. Staram się o paszport, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za rok powinienem uzyskać obywatelstwo. Na razie nie zastanawiałem się nawet nad ewentualnym wyborem reprezentacji. Do tego jeszcze bardzo daleka droga - przyznał.

Lukas Podolski nie chce nakładać presji na syna. "Nie jest łatwo zaczynać z takim nazwiskiem"

Louis podobnie jak ojciec jest ofensywnym graczem. Aktualnie dobrze się rozwija w Górniku Zabrze i nie przewiduje zmian. - Moja lewa nie jest zła, ale to nie to samo, co u taty. Jak na razie widzę, że wszystko zmierza w odpowiednim kierunku. Teraz gram ze swoim rocznikiem, występujemy w Centralnej Lidze Juniorów, mierzymy się z najlepszymi w Polsce. Mam dopiero 16 lat i cieszę się z tego, gdzie w tym momencie jestem - wyznał.

Podolski nie szczędzi rad synowi, choć nie chce na niego nakładać presji. Niedawno podkreślał, że wszystko zależy od niego, czy będzie chciał grać w piłkę profesjonalnie, czy w pewnym momencie postawi na naukę.

- Tata cały czas mi podpowiada, udziela rad, chce, żebym był coraz lepszy. Nie jest łatwo zaczynać przygodę z piłką z takim nazwiskiem, ale staram się najlepiej, jak potrafię. Próbuję nie myśleć o tym, jak się nazywam - podsumował Louis Podolski.