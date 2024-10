Mourinho przyszedł do klubu Polaka i wydał fortunę. Nie zgadniesz, na co

Jose Mourinho inaczej wyobrażał sobie początek pracy w Fenerbahce. Prowadzony przez niego zespół nie przeszedł kwalifikacji Ligi Mistrzów, a w ośmiu kolejkach ligi tureckiej zdobył 17 pkt i traci już osiem do prowadzącego Galatasaray. - Powiedz mi, czy jakiś zawodnik prezentuje się lepiej niż w zeszłym sezonie - krytykował Portugalczyka legendarny turecki piłkarz Nihat Kahveci. Teraz upubliczniono zaskakujące informacje na temat trenera.

Jose Mourinho wydał małą fortunę od początku pobytu w Fenerbahce

61-latek pracował w wielu klubach, ale w różnych okresach jego kariery można doszukać się pewnych punktów wspólnych. Np. podczas pracy w Chelsea i Realu kupował domy odpowiednio w Londynie oraz Madrycie. Inaczej było choćby w Manchesterze United, gdy zdecydował się na inny krok i podobnie postępuje w Fenerbahce. O co chodzi?

Podczas pracy w dwóch ostatnich z wymienionych klubów Mourinho nie kupował domu w mieście, a kwaterował w hotelu. W Manchesterze upodobał sobie pięciogwiazdkowy obiekt Lowry nad rzeką Irwell. A gdzie mieszka w Stambule?

Otóż wybór Portugalczyka znów padł na pięciogwiazdkowy hotel, mianowicie Four Seasons nad brzegiem Bosforu, o czym pisze portal klix.ba. Ile kosztuje najtańszy nocleg w tym hotelu? Bagatela 1200 euro, czyli przy obecnym kursie 5180 zł.

Jose Mourinho nie oszczędza na zakwaterowaniu. Za taką sumę urządziłby się w Warszawie

Licząc od daty, gdy Fenerbahce oficjalnie zatrudniło szkoleniowca (2 czerwca), do 22 października minęły 142 dni. Zakładając, że mieszka on w najtańszym pokoju, a stawka za nocleg przez ten czas nie uległa zmianie, wychodzi, że za pobyt zapłacił on 170,4 tys. euro lub też 735,56 tys. zł. To astronomiczna kwota, wystarczająca do nabycia przyzwoitego lokum. Co mógłby dostać za taką sumę w Warszawie? Mieszkanie o powierzchni niemal 40 m kw. (przyjmując uśrednioną cenę 18 746 zł/m kw., podaną przez portal zametr.pl).

Oczywiście Portugalczyk jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych trenerów piłkarskich może pozwolić sobie nawet i na większe wydatki. W końcu przez całą karierę zarobił astronomiczne pieniądze, a nad Bosforem jego pensja ma wynosić kilkanaście milionów euro rocznie.

"Drogi apartament znajduje się po europejskiej stronie Stambułu, zdominowanej przez fanów Galatasaray. A widok z pokoju hotelowego rozciąga się na azjatycką stronę miasta, w której dominują fani Fenerbahce" - dodano.

Kibice klubu Sebastiana Szymańskiego z niecierpliwością wyczekują kolejnego meczu, który będzie wyjątkowy także dla Jose Mourinho. W czwartek 24 października w Lidze Europy wicemistrzowie Turcji podejmą Manchester United.