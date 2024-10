Ogromna akcja Interpolu. Liczba zatrzymań szokuje

Euro 2024 dostarczyło sporych emocji. Wiele spotkań obfitowało w zaskakujące zwroty akcji i nieoczekiwane wyniki. Kilka drużyn zaskoczyło pozytywnie, jak Turcja czy Gruzja. Duże zastrzeżenia miano z kolei do potęg, takich jak Francja czy Anglia. Prezentowały bowiem dość mało widowiskowy futbol. Mimo wszystko drugą z drużyn zaprowadził on do finału. Tam jednak musiała uznać wyższość Hiszpanii (1:2). Okazuje się, że wiele działo się nie tylko na murawie, ale i poza nią. I to w negatywnym znaczeniu. Pełne ręce roboty miał Interpol.

Interpol wziął się za nielegalnych bukmacherów

W trakcie turnieju bardzo mocno funkcjonowała nielegalna działalność bukmacherska. Dużą uwagę poświęcił jej właśnie Interpol. Zorganizował nawet specjalną operację pod kryptonimem SOGA X, o czym informuje portal meta.ua. Trwała ona od czerwca do lipca 2024 roku, a więc w czasie rozgrywania Euro. Wziął w niej udział nie tylko Interpol, ale i 28 innych państw.

Jak się okazuje, w tym czasie przeprowadzono aż 5100 aresztowań. Ale to nie koniec wieści. Okazuje się, że nielegalna działalność bukmacherska bardzo prężnie rozwijała się w trakcie niemieckiego turnieju. Organ zainkasował bowiem ponad 59 mln dolarów. W trakcie operacji wykryto też dziesiątki innych nieprawidłowości, nie tylko związanych z bukmacherami. Można więc uznać działalność Interpolu za spory sukces.

Polska z szansami na MŚ 2026

Kolejną wielką imprezą sportową, podczas której Interpol z pewnością wdrożony podobne działania, będą mistrzostwa świata 2026. Mecze zostaną rozegrane w trzech krajach. Mowa o USA, Meksyku i Kanadzie. Już wkrótce walkę o udział w imprezie rozpocznie reprezentacja Polski.

O tym, na jakich trafi rywali, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Dużo będzie też zależało od jej wyników w Lidze Narodów. Im wyższe zajmie miejsce, tym z teoretycznie łatwiejszymi przeciwnikami w eliminacjach może się zmierzyć.