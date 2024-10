Żona Krzysztofa Piątka trafiła do szpitala. Stan zagrożenia życia

Krzysztof Piątek rozgrywa swój drugi sezon w barwach tureckiego Basaksehiru. W poprzednim sezonie Piątek strzelił 17 goli w 34 meczach w lidze, a aktualnie w sezonie 24/25 ma 10 goli w 15 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Mimo tak dobrej formy w klubie Piątek dostał zaledwie sześć minut z ławki rezerwowych w meczu reprezentacji Polski z Portugalią (1:3) na Stadionie Narodowym w ramach rozgrywek Ligi Narodów.

Aktualnie Basaksehir ma spore problemy, ponieważ UEFA nałożyła sankcje na klub w związku z tym, że Basaksehir przekroczył 80 proc. dochodów klubu w porównaniu do wydatków. Basaksehir został wykluczony z edycji europejskich pucharów, do której awansuje w ciągu najbliższych trzech lat. Do tego musi zapłacić grzywnę w wysokości 100 tysięcy euro. Basaksehir rozpoczął fazę ligową Ligi Konferencji w sezonie 24/25 od porażki 1:2 z Rapidem Wiedeń.

Aktualnie żona Piątka walczy o życie, czego dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych.

Żona Piątka trafiła do szpitala. "Walczymy, by wyjść ze stanu zagrożenia życia"

Paulina Piątek poinformowała internautów w mediach społecznościowych, że trafiła do szpitala. "Dziękuję kochani za setki Waszych wiadomości. Nie jestem w stanie napisać każdemu z osobna, co się wydarzyło. Nadal jestem w szpitalu. Walczymy, aby wyjść ze stanu zagrożenia życia. Mam nadzieję, że niebawem wszystko będzie już tak, jak być powinno. W moim przypadku małopłytkowość po raz kolejny dała mi bolesną lekcję... Dbajcie o siebie" - napisała Piątek na InstaStories.

Czym jest małopłytkowość? To zmniejszona liczba płytek krwi w organizmie. Małopłytkowość może być objawem chorób, ale też może wynikać z ciąży czy przyjmowanych leków. U kobiet małopłytkowość może objawiać się przedłużającą miesiączką. - Małopłytkowość wrodzona związana z defektami genetycznymi występuje rzadko. Czasem przebiega ona bezobjawowo i diagnozowana jest dopiero w wieku dorosłym, w innych przypadkach ujawnia się już w dzieciństwie. Najczęściej mamy do czynienia z nabytą postacią małopłytkowości - tłumaczy prof. Michał Nowicki (cytat za: zwrotnikraka.pl).

W takich sytuacjach przypominamy kobietom i mężczyznom, by się regularnie badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi, a jego symbolem jest różowa wstążka, którą można było zauważyć np. na ubraniach dziennikarzy i dziennikarek podczas transmisji meczów reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym.