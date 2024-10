To będzie prawdziwa rewolucja. Ujawnili plan wobec Leo Messiego

Mecz piłki nożnej można obejrzeć z wielu perspektyw. Telewizja, trybuny wzdłuż boiska, trybuny za bramkami, miejsca na trybunach trochę wyżej, miejsca na trybunach trochę niżej, sektor VIP. Jednak coś, co planują Inter Miami oraz Major League Soccer będzie nowością, jeżeli chodzi o transmisje z meczów i doznania podczas oglądania.

Inter Miami w drodze po tytuł. Pierwszy rywal dopiero się wyłoni

Już w nocy z 25 na 26 października o 2:30 czasu polskiego Inter Miami rozegra pierwszy mecz w fazie play-off MLS. Z kim? Tego jeszcze nie wiadomo. Drużyna z Florydy zajęła pierwsze miejsce w Konferencji Wschodniej, ustanawiając przy okazji historyczny rekord punktów zdobytych w fazie zasadniczej (74). Zagrają oni zatem ze zwycięzcą barażu o awans do play-off między ósmą a dziewiątą ekipą ich konferencji. W tym wypadku mówimy o starciu Montreal Impact z Atlantą United, które odbędzie się w nocy z 22 na 23 października (wtorek/środa) o 1:30 czasu polskiego.

MLS szykuje coś specjalnego. Mecz z perspektywy... Messiego!

Triumfator tego meczu zagra z Interem i będzie bohaterem niezwykłej transmisji. W trakcie tego meczu Leo Messi będzie miał do koszulki (na klatce piersiowej) przyczepioną kamerę, z której sygnał transmitowany będzie na żywo na TikToku. Konkretnie na koncie Major League Soccer. Dzięki temu będzie można obejrzeć mecz z perspektywy legendarnego Argentyńczyka. Widzieć i słyszeć to, co on.

Transmisja będzie bezpłatna, dostępna w formie "standardowego" streama, do którego dostęp będzie mieć każdy, kto posiada konto na TikToku. Zgodnie z zapowiedzią MLS, będzie można także ustawić sobie powiadomienie o transmisji. Zacznie się ona na pięć minut przed startem meczu (26 października, 2:30 czasu polskiego). Jeżeli walkę o play-off wygra Atlanta United, to dla polskiego fana będzie dodatkowy "smaczek" w postaci Bartosza Slisza, który ma pewne miejsce w wyjściowej jedenastce tego zespołu.