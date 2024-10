Putin podjął decyzję. Mistrz olimpijski oficjalnie obywatelem Rosji

W lutym, a dokładnie 24 lutego 2022 roku, miną trzy lata odkąd Rosja Władimira Putina dokonała bestialskiej inwazji na Ukrainę. Wojna nadal trwa i końca nie widać, a ludzie giną praktycznie codziennie, zarówno żołnierze, jak i cywile. Po wybuchu konfliktu wielu sportowców spoza Rosji opuściło ten kraj, ale nie wszyscy. Wedle danych portalu transfermarkt.de w rosyjskiej Premier Lidze gra aż 176-ciu obcokrajowców. Najwięcej jest Brazylijczyków (28) i Serbów (13). Do niedawna był też Polak Maciej Rybus, ale on nawet tam znalazł się na marginesie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski przeszedł do historii! Wszystkie oczy na Szczęsnego

Wojna? Jaka wojna? Santos jednym z obojętnych

Niestety putinowskie zbrodnie niektórym nie przeszkadzają na tyle, że sama gra w Rosji nie wystarczy. Zdarzają się też przypadki przyjęcia tamtejszego obywatelstwa. Tego haniebnego w obecnej sytuacji czynu dopuścił się teraz Douglas Santos. To 30-letni Brazylijczyk, który w przeszłości grał choćby w niemieckim HSV Hamburg czy włoskim Udinese.

Latem 2019 roku trafił do Zenitu Sankt Petersburg, którego od tamtej pory jest absolutnie kluczowym zawodnikiem. Na koncie ma już 198 występów. Do siatki trafiał w nich siedem razy, a także dorzucił 33 asysty. Wybuch wojny na Ukrainie nie skłonił go do opuszczenia klubu, którego dziś jest kapitanem. Zespół z Sankt Petersburga ogłosił w mediach społecznościowych, że Santos oficjalnie otrzymał od Władimira Putina rosyjskie obywatelstwo i może reprezentować ten kraj na arenie... tych krajów, które z zdecydują się z Rosją zagrać.

Rosja doceniła Brazylijczyka. Wkrótce zagra w jej kadrze?

Czy to aby na pewno możliwe, skoro Santos to mistrz olimpijski z Rio de Janeiro z 2016 roku i jednokrotny reprezentant "zwykłej" brazylijskiej kadry? Otóż tak, jest to możliwe. Normalnie ostatni mecz dla reprezentacji Brazylii na igrzyskach musiałby rozegrać przed ukończeniem 21. lat. W Rio miał 22, ale jest wyjątek od tej reguły.

Wiek nie ma znaczenia, jeśli ów spotkanie odbyło się przed 18 września 2020 roku. A zarówno finał igrzysk, jak i jedyny mecz Santosa w nieolimpijskiej kadrze (2:0 w towarzyskim starciu z Panamą w maju 2016 roku) odbyły się przed tą datą. Dlatego gdy Rosjanie znajdą sobie jakiegoś rywala, Santos będzie mógł reprezentować ich kadrę.