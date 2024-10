Oto co Pena powiedział o Szczęsnym po meczu z Sevillą

Inaki Pena chce zrobić wszystko, by utrzymać miejsce w bramce Barcelony do końca sezonu. Wojciech Szczęsny będzie z pewnością naciskał, ale przyszedł do "Blaugrany" też po to, by pomóc. Polak może wpłynąć pozytywnie na rozwój Hiszpana, z czego sam zainteresowany doskonale zdaje sobie sprawę. Na uwagę zasługują słowa Peni o Szczęsnym, które padły po meczu z Sevillą.

