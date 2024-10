Burza po tym, co zrobił Zalewski. "Jesteś tragedią"

Nicola Zalewski zdecydowanie nie może zaliczyć ostatnich miesięcy w AS Romie do udanych. We wrześniu polski wahadłowy został odsunięty od treningów z pierwszą drużyną Romy po tym, jak odmówił transferu do tureckiego Galatasaray. Trzy tygodnie temu klub podjął decyzję o przywróceniu go do kadry. Ten znalazł się na ławce rezerwowych w spotkaniu z Monzą w ramach 7. kolejki Serie A i pojawił się na boisku w 20. minucie, zastępując Stephana El Shaarawy'ego. Kolejną szansę na występ w barwach włoskiego zespołu otrzymał w minioną niedzielę w starciu z Interem Mediolan.

REKLAMA

Zobacz wideo Tylko tak można ocenić reprezentację Polski Michała Probierza. "Kibice zapominają"

Choć reprezentant Polski rozpoczął ten mecz w podstawowym składzie, to z pewnością będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o swoim występie. W 60. minucie Zalewski stracił piłkę na własnej połowie i Inter pomknął z kontrą, która zakończyła się golem Lautaro Martineza. Ostatecznie Roma nie była w stanie odrobić straty i przegrała 0:1.

Nicola Zalewski w ogniu krytyki. Kibice i eksperci nie wytrzymali

Po meczu z Interem Mediolan Nicolę Zalewskiego krytykowali nie tylko kibice, ale również eksperci. "Zalewski i Celik to para s***nsynów" - to jeden z głosów kibiców AS Romy po tym spotkaniu.

"Zalewski, jesteś tragedią" - dodawał kolejny.

"Zaraza, której nawet mieszkańcy Lacjum się nie spodziewali. Wyrzucenie go ze składu było najbardziej rzymskim czynem, jakiego kiedykolwiek dokonano!" - ocenił inny z kibiców.

"W przerwę Zalewski powinien założyć koszulkę reprezentacji Polski" - napisał inny internauta.

"Zalewski, nawet w mediach społecznościowych nie mogę na Ciebie patrzeć" - ocenił kolejny użytkownik.

"Czy jest jakiś bardziej irytujący piłkarz Romy niż Nicola Zalewski?" - napisał fan AS Romy.

"Niestety, bez zaskoczenia: Nicola Zalewski wybrany najgorszym piłkarzem meczu Roma - Inter. Chwalony za pierwszą połowę ("rześki i żywy") i obarczany winą za bramke ("decydujący błąd, wygwizdany przez trybuny"). Nawet Il Romanista nie wybacza" - komentował Marcin Nowomiejski, komentator "Eleven Sports".

"Problemy w Romie są ogromne, zobaczymy czy Ivan Jurić utrzyma posadę. Koszmarny wieczór zaliczył Nicola Zalewski. Takimi występami łagodnie mówiąc nie pracuje na kolejne. Polak schodząc został wygwizdany przez kibiców Romy" - to z kolei opinia Radosława Laudańskiego, dziennikarza Weszlo.com.

"Nicola Zalewski w Romie po prostu ugotował się we własnej głowie. Wychowanek, który chce za mocno i po prostu nic nie idzie. Na kadrze nie ma takiej presji i jest zupełnie inaczej. Zmiana klubu potrzebna na wczoraj" - podsumował Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

Po 8 kolejkach Serie A AS Roma zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. Z kolei Inter plasuje się na drugiej pozycji i ma 17 "oczek". Przed oboma zespołami intensywny tydzień. W jego trakcie rozegrają kolejne mecze w europejskich pucharach. Inter w środę 23 października zagra na wyjeździe z Young Boys Berno (Liga Mistrzów), a Roma dzień później na własnym terenie podejmie Dynamo Kijów (Liga Europy).