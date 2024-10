Mueller nagle zaczął mówić o Lewandowskim przed meczem z Barceloną

Biorąc pod uwagę kilka ostatnich lat, między FC Barceloną a Bayernem Monachium znajdzie się wiele punktów wspólnych. W 2020 roku to właśnie Bawarczycy upokorzyli Barcę, wyrzucając ich z Ligi Mistrzów wynikiem 8:2. Kolejne starcia między tymi ekipami już w fazie grupowej Champions League były równie bolesne dla Katalończyków - dwa razy 0:3 w 2021 r. oraz 0:2 i 0:3 rok później.

Teraz Barcelona podejdzie do tego starcia z Hansim Flickiem na ławce. To właśnie Niemiec był szkoleniowcem Bayernu, gdy ten triumfował 8:2. Kolejnym nazwiskiem, które łączy obie drużyny to oczywiście Robert Lewandowski, który latem 2022 roku zamienił Monachium na stolicę Katalonii.

36-letni Polak w Bawarii pozostawił wielu kolegów, z którymi przez osiem lat dzielił szatnię, wygrywając mnóstwo trofeów. Jednym z nich jest Thomas Muller, który wielokrotnie grał za plecami polskiego napastnika. Niemiec wciąż jest ważną postacią drużyny i z uwagi na kontuzje Jamala Musiali wiele wskazuje na to, że w podstawowym składzie wyjdzie także w środę. Tak też było w sobotnim starciu przeciwko VfB Stuttgart, w którym Bayern wygrał 4:0.

Po tym spotkaniu kilka słów o nadchodzącym meczu z Barceloną powiedział właśnie Muller. Natychmiast nawiązał do Roberta Lewandowskiego. - To chyba z nim najdłużej grałem w ataku. Łączyła nas szczególna więź - przyznał Muller, odnosząc się do boiska, ale także życia prywatnego, albowiem obaj zawodnicy bardzo dobrze dogadywali się także poza nim. Niemiec zażartował także w swoim stylu, że nic takiego nie będzie miało miejsca w środę.

Meczu z Robertem Lewandowskim nie może się doczekać również Manuel Neuer. - To świetny zawodnik. Kapitalnie wygląda w Barcelonie - powiedział. Polaka komplementował także jego następca, Harry Kane. - Robert to fantastyczny napastnik, jeden z najlepszych mojego pokolenia. To będzie wyjątkowy mecz. Wielu z nas zna bardzo dobrze ich trenera. Spodziewamy się podobnego przeciwnika do dzisiejszego, który chce mieć piłkę i wysoko naciska. To będzie ciężka walka, ale podejmiemy ją - przyznał.