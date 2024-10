Tak w Barcelonie nazwali Ewę Pajor. Coś pięknego

Sześć meczów i sześć zwycięstw - to bilans kobieciej drużyny FC Barcelony na początku nowego sezonu żeńskiej LaLiga. Pierwsze mecze pod wodzą nowego trenera Pere'a Romeu są bardzo dobre w wykonaniu piłkarek klubu z Katalonii. Te nie dość, że we wspominanych spotkaniach strzeliły 32 gole, to straciły raptem cztery. Do tych liczb trzeba dodać występy w Lidze Mistrzyń. Do tej pory zawodniczki FC Barcelony rozegrały w tych rozgrywkach dwa mecze (1 zwycięstwo, 1 porażka), w których zdobyły dziewięć bramek, tracąc dwie. Ich kapitalna forma nie przeszła niezauważona.

REKLAMA

Zobacz wideo Tylko tak można ocenić reprezentację Polski Michała Probierza. "Kibice zapominają"

"Maszyna do zdobywania bramek"

Ostatnio oficjalna strona FC Barcelony opublikowała artykuł poświęcony zawodniczkom jej pierwszej drużyny, w którym pochylono się nad ich skutecznością. "Maszyna do zdobywania bramek" - czytamy w nagłówku. "W pierwszych ośmiu meczach sezonu we wszystkich rozgrywkach ekipa Pere'a Romeru strzeliła 41 goli, co daje średnią 5,22 gola na mecz. To wzrost o siedem goli w porównaniu z dwiema poprzednimi kampaniami" - napisano.

"W ostatnich pięciu meczach "Blaugranki" strzeliły 34 gole. Najwyższe zwycięstwo odniosły z Granadą CF na Estadi Johan Cruyff - 10:2. Później w drugiej kolejce Ligi Mistrzyć pokonały przed własną publicznością Hammarby (9:0) ze Szwecji. W pozostałych dwóch spotkaniach rozprawiły się z Madrytem CFF (8:1) i Espanyolem (7:1). Biorąc pod uwagę tylko ostatnie cztery potyczki, zdobyły w nich 34 gole, czyli średnio 6,8 gola na mecz" - wyliczono.

W dalszej części tekstu pochwalono dwie napastniczki - Ewę Pajor i Alexię Putellas. "Dzięki ostatniej bramce zdobytej w Lidze Mistrzów Ewa Pajor ma obecnie na swoim koncie 10 bramek, a Alexia siedem. W sumie Alexia Putellas strzeliła w barwach FC Barcelony 197 goli co oznacza, że brakuje jej już tylko dwóch trafień do wyprzedzenia Luisa Suareza pod względem ilości zdobytych bramek (198) i zostania trzecim najlepszym strzelcem w historii klubu" - podsumowano.

W kolejnym meczu kobieca drużyna FC Barcelony zmierzy się z Levante. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 20 października o godzinie 17:00.