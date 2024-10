Zapomniany kadrowicz wysłał sygnał do Probierza. Wielkie przełamanie

W sezonie 2023/24 Dawid Kownacki chciał pokazać klasę na boiskach Bundesligi w barwach Werderu Brema, który zasilił latem 2023 roku. Podstawy do wiary w sukces miał, jako że za nim był kapitalny sezon w barwach Fortuny Dusseldorf na zapleczu niemieckiej ekstraklasy. Lata temu nie podbił Serie A jako piłkarz Sampdorii Genua, więc miał okazję sprawdzić się w innej lidze z Top 5.

Kownacki nie dał rady w top 5

Niestety poszło mu jeszcze gorzej niż we Włoszech. W Werderze przez rok uzbierał ledwie 382 minuty w Bundeslidze, w trakcie których nie zrobił nic. Nie strzelił gola, nie zaliczył asysty. Widoki na kolejne rozgrywki były co najmniej tak samo marne jak na poprzednie, więc Polak zrobił krok w tył i wrócił tam, gdzie było mu po prostu najlepiej, czyli do Duesseldorfu. Fortuna w dramatycznych okolicznościach przegrała z Bochum baraże o grę w Bundeslidze (wygrali na wyjeździe 3:0, by przegrać u siebie 0:3, a potem jeszcze rzuty karne 5:6).

Kownacki potrzebował odbudowy w 2. Bundeslidze, a Fortuna kogoś, kto może sprawić, że tym razem awans nie ucieknie im w ostatnim momencie. I faktycznie Polak jest podstawowym napastnikiem zespołu, który po ośmiu kolejkach był liderem tabeli. Choć akurat nasz napastnik strzelił w nich tylko jednego gola, a Fortunę brutalnie wykoleił przed przerwą na kadrę HSV Hamburg (0:3).

Fortuna znów wygrywa, a Kownacki ponownie strzela. To jego miejsce na ziemi?

Po niej jednak ujrzeliśmy dwa powroty. Fortuny do wygrywania, a Kownackiego do strzelania goli. Zespół z Dusseldorfu był murowanym faworytem sobotniego (19 października) wyjazdowego starcia z ostatnim w tabeli Jahn Regensburg i wywiązał się z roli w pełni. Pewny triumf 3:0, a bramkę numer dwa strzelił właśnie Polak. W 81. minucie dostał w polu karnym podanie od Myrona van Brederode, podbił przy przyjęciu piłkę klatką piersiową, a po chwili zgasił ją ładnym, mocnym strzałem z kilku metrów. Bramkarz nie mógł nic zrobić.

Wcześniej dla Fortuny trafił Tim Oberdorf (44. minuta), a w 89. minucie na 3:0 z rzutu karnego podwyższył Vincent Vermeij. Jahn Regensburg kończyło mecz w dziewiątkę. Fortuna ma 20 pkt po dziewięciu meczach i co najmniej do niedzieli 20 października (gdy wicelider Magdeburg zmierzy się o 13:30 z HSV), cztery oczka przewagi nad drugim zespołem. Kownacki z kolei trafił do siatki po raz drugi w sezonie, a dodatkowo ma jedną asystę.

Okazja na więcej w sobotę 26 października, gdy o 20:30 Fortuna zagra u siebie z Kaiserslautern. Dodajmy, że Kownacki po raz ostatni w reprezentacji Polski zagrał w czerwcu 2021 roku w zremisowanym 1:1 meczu towarzyskim z Rosją. Potem pojechał na Euro, ale nie zagrał ani minuty.