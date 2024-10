Reprezentant Polski błysnął! Świetne wieści dla Probierza. "Perfekcyjny"

21-letni Kacper Kozłowski miał problemy po ubiegłym sezonie. Po zakończonym wypożyczeniu do holenderskiego SBV Vitesse wiadomo było, że nie przebije się w Brighton i musi szukać sobie nowego pracodawcy. Ostatecznie sześciokrotny reprezentant Polski związał się umową z tureckim klubem Gaziantep FK.

Kacper Kozłowski z ładnym golem w lidze tureckiej

Kacper Kozłowski szybko przebił się do podstawowego składu. Jego dobrą grę docenili eksperci. - Wiem, że jest bardzo utalentowanym i młodym zawodnikiem. Myślę, że to był jeden z najlepszych transferów w Turcji - mówił o nim dziennikarz Arda Erol. Polak był też powołany przez trenera Michała Probierza do reprezentacji Polski, ale nie pojawił się na październikowe zgrupowanie w Warszawie ze względu na kontuzję.

W sobotę Kacper Kozłowski wyszedł w podstawowym składzie w wyjazdowym meczu dziewiątej kolejki ligi tureckiej z Kayserispor. Jego zespół w 22. minucie objął prowadzenie, a gola zdobył Nigeryjczyk David Okereke. 120 sekund później wyrównał Portugalczyk Aylton Filipe Boa Morte. W drugiej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy goście zagrali piękną, zespołową akcję. Piłkę w polu karnym otrzymał Kacper Kozłowski, minął rywala i precyzyjnym strzałem w długi róg z ok. 13 metrów zdobył bramkę. Dla polskiego pomocnika to pierwszy gol w lidze tureckiej. Dotychczas zagrał siedem razy.

- Kozłowski, który po fenomenalnych podaniach przyjął piłkę w polu karnym przeciwnika, wyrwał się rywalom i perfekcyjnym strzałem zdobył bramkę, która wyprowadziła nasz zespół na prowadzenie! – tak akcję bramkową opisuje oficjalny profil klubu Gaziantep FK na portalu X.

W drugiej połowie padła tylko jedna bramka. W 57. minucie na 2:2 trafił Portugalczyk Miguel Cardoso.

Po tym remisie Gaziantep FK z sześcioma punktami (tylko jedno zwycięstwo) w ośmiu meczach zajmuje szesnaste miejsce w tabeli (na 19 drużyn). Natomiast Kayserispor z pięcioma punktami jest na siedemnastej pozycji.

Gaziantep FK w następnej kolejce - 27 października (godz. 11.30) podejmie drużynę Konyaspor Kulubu.