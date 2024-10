To jakiś kosmos! Tyle kibiców chce zobaczyć pojedynek Lewandowskiego z Mbappe

Październikowa przerwa reprezentacyjna dobiegła końca, a to oznacza, że pora na wznowienie rozgrywek ligowych! W nich FC Barcelona już w niedzielę zmierzy się z Sevillą, a w następnej kolejce pojedzie do Madrytu na starcie z Realem. Będzie to pierwszy mecz, w którym na boisku zobaczymy Roberta Lewandowskiego i Kyliana Mbappe w barwach "Królewskich". Okazuje się, że zainteresowanie najbliższym El Clasico jest naprawdę potężne!

3 fot. REUTERS/Pablo Morano, REUTERS/Juan Medina Otwórz galerię Na Gazeta.pl