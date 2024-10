Ronaldo podszedł do rzutu karnego. To była 97. minuta. I wtedy się zaczęło

Cristiano Ronaldo kilka dni temu strzelił gola dla Portugalii w zwycięskim meczu z reprezentacją Polski. Teraz powrócił do gry w Al-Nassr i od razu przyszło mu zagrać w ekscytującym spotkaniu. Wszystko, co najciekawsze, wydarzyło się w drugiej połowie. Wicemistrzowie Arabii Saudyjskiej prowadzili, lecz tuż przed końcem zrobił się remis. A w 97. minucie Ronaldo podszedł do rzutu karnego, nieostatniego w tym meczu.

