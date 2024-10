FIFA nie ma wstydu. Specjalne traktowanie dla Interu Miami i Messiego

Klubowe Mistrzostwa Świata to turniej, który do tej pory nie wzbudzał większych emocji. Rozgrywany co roku turniej miał dziwaczny format i traktowany był - zwłaszcza przez europejskie kluby - z przymrużeniem oka. FIFA chce to zmienić.

Messi zagra na nowej imprezie FIFA. Infantino skorzysta z okazji

Teraz klubowy mundial ma się odbywać podobnie jak normalny - co cztery lata - i ma być rozgrywany w dobrze znanym formacie z fazą grupową i pucharową. W imprezie mają wziąć udział 32 drużyny. Tylko że z KMŚ od początku są spore problemy. FIFA ma kłopoty ze sprzedażą praw telewizyjnych, bardzo długo nie były też znane stadiony, na których zostaną rozegrane mecze. Nie wszystkim podoba się idea samego turnieju. Szef La Liga Javier Tebas apelował ostatnio do prezydenta FIFA, żeby ten się wycofał z tego pomysłu. "Wiesz, że ligi i związki zawodników nie chcą Klubowych Mistrzostw Świata. Wycofaj się z nich teraz" - apelował ostatnio, cytowany przez ESPN.

FIFA się jednak nie poddaje. Hiszpańska "Marca" informuje, że wkrótce na turniej zaproszony zostanie... Inter Miami. To o tyle dziwne, że wszystkie inne drużyny zostały wyłonione na podstawie sukcesów we wcześniejszych latach - to zwycięzcy kontynentalnych rozgrywek takich jak Liga Mistrzów lub najlepsze drużyny w rankingu czteroletnim. Jedynym wyjątkiem w tym gronie będzie właśnie Inter Miami.

"FIFA wkrótce ogłosi oficjalnie swoją decyzję: Inter Miami zostanie zaproszony na Klubowe Mistrzostwa Świata w 2025 roku. To oznacza, że do konstelacji gwiazd, które pojawią się w Stanach Zjednoczonych, dołączy Lionel Messi" - czytamy.

FIFA przyzna Interowi jedno z 32 miejsc, które przysługuje klubowi z kraju-gospodarza. Inter zostanie zaproszony jako mistrz sezonu regularnego MLS - FIFA nie będzie czekała na końcowe wyniki play-offów. To nie dziwi. W końcu jest szansa, że zespół Messiego ich nie wygra, a nie ma żadnych wątpliwości, że za zaproszeniem dla amerykańskiego zespołu stoi wyłącznie chęć dodatkowego rozreklamowania turnieju. A kto zrobi to lepiej, niż jeden z najlepszych piłkarzy XXI wieku?

Wśród drużyn, które mają wziąć udział w KMŚ są m.in. Chelsea, Real Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, Boca Juniors, River Plate czy Urawa Red Diamonds prowadzona przez Macieja Skorżę. Łącznie w turnieju wystąpią 32 zespoły.

Klubowe Mistrzostwa Świata mają odbyć się w dniach 15 czerwca - 13 lipca 2025 roku w Stanach Zjednoczonych. Losowanie fazy grupowej zaplanowano na grudzień.