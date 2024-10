Wyliczyli, ile zarabia Cristiano Ronaldo. Mógłby kupić 879 mieszkań w Warszawie

O tym jak ogromne pieniądze "płyną" obecnie przez piłkę nożną nikogo nie trzeba przekonywać. Zwłaszcza teraz w erze transferów do Arabii Saudyjskiej, gdzie gwiazdorów kusi się przeogromnymi kwotami, od niektórych wypłat może zakręcić się w głowie. Siłę Bliskiego Wschodu doskonale widać w najnowszym zestawieniu "Forbesa" w najlepiej zarabiających piłkarzach w roku 2024.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Ronaldo bije na głowę wszystkich

Amerykańscy specjaliści od biznesu wyliczyli Top 10 jeżeli chodzi o najwyższe pensje w futbolu. Spośród tych zawodników aż czterech gra obecnie w Arabii Saudyjskiej (Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Karim Benzema, Neymar). Trzech przedstawicieli ma angielska Premier League (Mohamed Salah, Erling Haaland, Kevin de Bruyne), dwóch hiszpańska La Liga (Vinicius Jr i Kylian Mbappe), a jednego amerykańska MLS i tutaj żadną tajemnicą raczej nie jest, że chodzi o Leo Messiego.

Lider może być jednak tylko jeden i jest nim zdecydowanie Cristiano Ronaldo. Według Amerykanów w 2024 roku na konto Portugalczyka wpadnie łącznie 285 milionów dolarów (220 mln na boisku, 65 poza nim). To istna przepaść w porównaniu z resztą stawki. Dość powiedzieć, że drugi Leo Messi nie zarobi nawet połowy tej kwoty (135 milionów dolarów). Ba! Zawodnicy z miejsc 6-10 łącznie zarobią 259 milionów dolarów, czyli prawie o 30 mniej niż sam Ronaldo.

Polaku! I ty możesz mieć kilkaset mieszkań w Warszawie! Wystarczy jakieś 11 tysięcy lat i uzbierane!

A jak przełożymy to na polskie realia? Przy obecnym kursie dolara 285 milionów dolarów to ponad 1,133 miliarda złotych, a dokładnie 1 133 055 690 zł. Ile to jest w praktyce? Otóż wedle danych z września 2024 roku mieszkanie na warszawskim Śródmieściu kosztowało średnio 1 287 697 złotych. Oznacza to, że za swą roczną pensję Ronaldo mógłby kupić ich około 879.

Jeszcze inne porównanie? Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w Polsce w I kwartale 2024 roku wyniosło 8147,38 zł brutto. Oczywiście jak bardzo dokładne są te dane, niech każdy oceni sam. Niemniej przyjmując, że jest dokładnie tak, oznacza to, że roczne wyniosłoby mniej więcej 97 768 zł. Z takimi dochodami, by zarobić to, co Ronaldo inkasuje w 12 miesięcy, Polak musiałby pracować mniej więcej 11 584 lata.

Najlepiej zarabiający piłkarze w 2024 rok wg. "Forbes":