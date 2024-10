Koniec spekulacji. Oto najnowsze informacje ws. kontuzji Lewandowskiego

We wtorkowy wieczór cała Polska na czele z komentującym mecz przeciwko Chorwacji Marcinem Żewłakowem wstrzymała oddech. Wszystko przez brutalny faul na Robercie Lewandowskim, który po interwencji bramkarza rywali zwijał się z bólu. Teraz kapitan naszej kadry wrócił już do Barcelony, gdzie trenował po przerwie reprezentacyjnej. Hiszpanie przekazali, w jakim stanie zdrowia znajduje się 36-letni napastnik. Zobaczymy go w najbliższym spotkaniu?

3 Fot. REUTERS/Manon Cruz Otwórz galerię Na Gazeta.pl