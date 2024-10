Tak Holendrzy upamiętnili polskich bohaterów. Czapki z głów

NAC Breda to zdecydowanie najbardziej "polski" klub w całej Holandii. W przeszłości występowali w nim Jerzy Musiałek, Karol Niemczycki, Norbert Pogrzeba czy Patryk Prus, a od tego sezonu bramkarz Daniel Bielica. Na tym związki z Polską się nie kończą. Zespół od lat mocno angażuje się w kultywowanie pamięci o polskich bohaterach, którzy w 1944 r. wyzwolili miasto z rąk nazistów. Teraz również przygotował coś specjalnego.

NAC Breda pamięta o Polakach. Oto co przygotowali

W ostatnich dniach października wypadnie dokładnie 80. rocznica wyzwolenia Bredy przez 1 Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka. Udało się tego dokonać przy stosunkowo małej liczbie ofiar i niewielkich zniszczeniach zabudowy. Polskim bohaterom nadano honorowe obywatelstwa miasta Bredy, a także ufundowano cmentarz wojenny dla poległych. Swoją pamięć o tych wydarzeniach co roku wyraża także klub. Tym razem przygotował wyjątkowe koszulki.

W czwartek NAC Breda zaprezentował trzeci komplet strojów. Na białych trykotach z czarnymi rękawami pojawiła się szara fotografia z towarzyskiego meczu na stadionie Beatrixstraat, który 80 lat temu rozegrała reprezentacja Bredy (w znacznej części złożona z graczy NAC) z polskimi wyzwolicielami. Jednym z uczestników tamtego spotkania najprawdopodobniej był Alfred "Freddy" Wieliszek, który później stał się zawodnikiem NAC oraz członkiem rycerstwa Oranje Nassau.

Specjalna edycja koszulek NAC Breda. Mogą je mieć tylko nieliczni

Okolicznościowe koszulki można kupić w oficjalnym sklepie internetowym klubu. Trzeba się jednak spieszyć, bo do sprzedaży wypuszczono jedynie 1200 sztuk. Cena jednej to 69,99 euro (ok. 302 zł). Stroje w rozmiarach dziecięcych są o 10 euro tańsze (ok. 260 zł).

To nie pierwszy tego typu gest ze strony holenderskiej ekipy. Już przed sezonem zaprezentowała dwa warianty koszulek, w których na co dzień rozgrywa swoje mecze. One również miały przypominać o polskich bohaterach. Na domowym komplecie (żółtym) pojawiły się nazwiska żołnierzy oraz flaga miasta, symbole 1 Dywizji Pancernej i dopisek "NAC Breda dziękuje, 1944-2024". Na stroju wyjazdowym (białym) pojawiło się natomiast zdjęcie polskich żołnierzy wyzwalających miasto oraz czerwona tarcza z trzema krzyżykami, napisem "Polska x Breda" oraz orłem z Godła Polski.