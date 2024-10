Marciniak podjął ostateczną decyzję ws. przyszłości. FIFA już wszystko wie

Szymon Marciniak to wciąż jeden z najlepszych arbitrów na świecie. Był niedawno faworytem do posędziowania finału Euro 2024, natomiast niespodziewanie szansę dostał Francois Letexier. Były reprezentant Polski Tomasz Kłos uważał wówczas, że UEFA specjalnie podjęła taką decyzję. - Nie znam na tyle Szymona Marciniaka, nie znam jego charakteru. Być może ma już podpisaną umowę na parę lat z ligą saudyjską. Może to być jakiś problem dla UEFA - przekazał.

REKLAMA

Zobacz wideo Tylko tak można ocenić reprezentację Polski Michała Probierza. „Kibice zapominają."

Marciniak podjął ostateczną decyzję ws. przyszłości. Wszystko jasne

O transferze Marciniaka do Arabii Saudyjskiej mówi się od dawna. Były sędzia Serie A Giampaolo Calvarese ostatnio informował, że Polak podpisze trzyletni kontrakt z szejkami i będzie jedną z głównych postaci Saudi Pro League. Rzekomo miałby zainkasować za to ponad milion euro. - To nie jest najmłodszy sędzia. Niedługo pewnie odejdzie na emeryturę. Polecałbym mu tam pojechać. W Arabii Saudyjskiej jeszcze długo może sędziować czy zostać choćby szefem sędziów - radził mu Adrian Mierzejewski.

Jak się właśnie okazało, 43-latek podjął ostateczną decyzję co do swojej przyszłości. "Szymon Marciniak zgłosił w FIFA, że zamierza sędziować w polskiej ekstraklasie i w rozgrywkach UEFA co najmniej do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie w 2026 roku. Taką wiedzę mają już także władze sędziowskie UEFA" - podał wysłannik TVP Sport były arbiter międzynarodowy Rafał Rostkowski. Dodał jednak, że Marciniak nie nawet co liczyć na sędziowanie finału ME, czego brakuje mu w "gablocie".

Rostkowski wyliczył za to cele, jakie może sobie w najbliższym czasie postawić najlepszy polski sędzia. Może na pewno zanotować jeszcze wiele hitowych meczów LM, interesujące spotkania międzynarodowe oraz przede wszystkim Klubowe Mistrzostwa Świata 2025. Nie można wykluczyć też jego udziału w mistrzostwach świata w 2026 roku oraz pracy przy igrzyskach olimpijskich w Los Angeles.

Gdyby tego było mało, to 52-latek uważa, że Marciniak mógłby zostać wykorzystany w rozgrywkach piłki kobiecej. Miałoby to na celu promocję tej dyscypliny. "Kobieca piłka nożna staje się coraz bardziej popularna, również w Polsce. (...) Najlepszą reklamę dla kobiecych mistrzostw Europy czy kobiecych mistrzostw świata mógłby zapewnić udział Marciniaka" - czytamy.

Marciniak ma aktualnie niemałe problemy. Niedawno pisaliśmy, że musiał wycofać się ze spotkania Ligi Narodów Belgia - Francja z powodu kontuzji i czeka go wymuszona przerwa. Nie będzie mógł zatem wziąć udziału w najbliższej kolejce Ligi Mistrzów.