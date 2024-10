Takich słów nikt się nie spodziewał. Messi mówi o końcu kariery

Reprezentacja Argentyny jest na dobrej drodze do wywalczenia awansu na mistrzostwa świata, które odbędą się w 2026 r. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Aktualni mistrzowie świata mają 22 punkty po 10 meczach, co daje im pozycję lidera w grupie eliminacyjnej w Ameryce Południowej. W trakcie październikowej przerwie reprezentacyjnej Argentyna zremisowała 1:1 z Wenezuelą i pokonała 6:0 Boliwię. W tym drugim spotkaniu błysnął Leo Messi, który strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę. To był 10. hat-trick Messiego w narodowych barwach, po którym Messi ma 112 goli w barwach Argentyny.

Messi zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Argentyny 17 sierpnia 2005 r. i do tej pory zagrał 189 meczów, licząc mecze o stawkę, a także spotkania towarzyskie. Żaden inny zawodnik nie ma tyle goli czy występów w barwach narodowych Argentyny. Na świecie tylko Cristiano Ronaldo ma więcej goli w barwach reprezentacji (133) od Messiego.

W czerwcu Messi obchodził 37. urodziny. Gdyby Messi zdecydował się grać piłkę do kolejnej edycji mistrzostw świata, to miałby wtedy 39 lat. Czy może do tego dojść?

Messi reaguje na pytanie o kolejny mundial. "To mogą być moje ostatnie mecze"

O to dziennikarze zdecydowali się zapytać Messiego po meczu z Boliwią. Messi odmówił odpowiedzi na pytanie, czy na pewno zagra na kolejnym mundialu. - Nie wyznaczam sobie żadnej daty ani terminu dotyczącego mojej przyszłości. Po prostu cieszę się tym wszystkim. Jestem bardziej emocjonalny niż kiedykolwiek i przyjmuję całą miłość od ludzi, bo wiem, że to mogą być moje ostatnie mecze - powiedział.

- Leo nigdy nie przestaje zaskakiwać. To wspaniałe być na ławce i widzieć rzeczy, jakie robi Leo. Zespół jest z nim. Proszę Messiego, by grał tak długo, jak tylko może - dodał Lionel Scaloni, selekcjoner kadry Argentyny.

- To radość być tutaj i doceniać ten moment. Bycie otoczonym przez młodszych kolegów z drużyny, biorąc pod uwagę mój wiek, sprawia, że znów czuję się jak dziecko. Robię głupie rzeczy, bo czuję się tak komfortowo. Tak długo, jak utrzymam to uczucie i będę mógł nadal przyczyniać się do rozwoju drużyny, planuję być tutaj i cieszyć się grą w reprezentacji - dodał Messi.

W tym roku Argentyna zagra jeszcze mecze w eliminacjach do mistrzostw świata z Paragwajem i Peru. Kolejne spotkania odbędą się w 2025 r., odpowiednio w marcu (19.03 z Urugwajem i 22.03 z Brazylią), czerwcu (04.06 z Chile i 07.06 z Kolumbią) i wrześniu (03.09 z Wenezuelą i 06.09 z Ekwadorem).

Po październikowym zgrupowaniu Messi wróci do Interu Miami, który zagra 20 października z New England Revolution i zakończy rundę zasadniczą jako najlepszy zespół Konferencji Zachodniej. W dniach 23 października - 7 grudnia odbędą się play-offy, gdzie tytułu mistrzowskiego broni Columbus Crew.