Dawniej grał z Ronaldo. Teraz upadł nisko. "Trudno"

Fabio Paim zapowiadał się na świetnego piłkarza. Skauci Sportingu CP poznali go, gdy miał sześć lat. Bywały takie czasy, że Cristiano Ronaldo określił Paima największym portugalskim talentem. Ostatecznie jego kariera potoczyła się w zupełnie innym kierunku. W swoim CV ma Sporting CP czy Chelsea, ale też grał Chinach, Luksemburgu, Katarze, Brazylii, Angoli, na Malcie i na Litwie. W latach 2020-2021 Paim występował w barwach LZS-u Starowice w IV lidze, czyli na piątym poziomie rozgrywkowym w Polsce.

Na Litwie Paim był oskażony o gwałt, a dawniej był aresztowany przez policję po tym, jak został oskarżony o handel narkotykami. Podczas zatrzymania miał przy sobie 900 euro w gotówce i 12 gramów kokainy. - Myślę, że mogłem osiągnąć więcej niż Ronaldo, ale nie miałem tego, co on, czyli siły w dążeniu do bycia tym, kim się chce. Cristiano ma niebywałą etykę pracy, ja tego nie miałem - mówił Paim w jednym z wywiadów, odpowiadając na pytanie, dlaczego jego kariera nie poszła w kierunku podobnym do Cristiano Ronaldo.

Paim mówił w rozmowie z dziennikiem "The Sun", że zdecydował się porzucić karierę piłkarską dla imprez, kobiet czy sławy. - Nie chcę, żeby ktoś mi współczuł, litował się nade mną. To był mój wybór i mój błąd. Zarabiałem dużo pieniędzy i myślałem, że nie muszę się przykładać. Teraz jestem już starszy i na wiele rzeczy patrzę inaczej - opowiadał Portugalczyk.

Aktualnie Paim poświęcił się jednak zupełnie innej profesji, o czym pisze "The Sun".

To nowy zawód Fabio Paima. Dawniej zachwycał się nim Ronaldo

Okazuje się, że Paim postanowił zostać gwiazdą filmów dla dorosłych. W swoim "debiucie" pojawił się w towarzystwie dwóch kobiet. - Myśleliśmy, że będzie zdenerwowany i to nie zadziała, ale okazał się być jak lew. Fabio był dobry jako piłkarz i jest dobry w łóżku. To będzie sukces. Mam nadzieję, że ten film będzie jednym z wielu - mówił jedna z kobiet, cytowana przez "The Sun". - Trudno jest występować przed kamerami, ale zrobiłem to i myślę, że mam do tego talent. Miałem wielką przyjemność i spełniłem swoje dwa marzenia, bo nakręciłem film i byłem z dwiema pięknymi kobietami - powiedział Paim.

- Chciałbym zagrać w p***o. Mówię poważnie, spełniłoby to moje marzenia. Nie mam dziewczyny, jestem singlem - mówił wcześniej Paim w rozmowie z youtuberem Tiago Paivą. Jak się później okazało, Paim spełnił swoje marzenia.