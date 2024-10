Zaskakujący kierunek dla Ansu Fatiego! Idą na całość, to byłby hit

Jeszcze cztery lata temu wartość rynkową Ansu Fatiego wyceniano na aż 80 milionów euro. Nic dziwnego, skoro Hiszpan w nastoletnim wieku debiutował w pierwszej drużynie FC Barcelony. Co więcej, otrzymał nawet koszulkę z numerem 10, a kibice i eksperci namaścili go na następcę samego Lionela Messiego. Tymczasem rzeczywistość brutalnie zweryfikowało niedoszłego gwiazdora katalońskiego klubu.

Ansu Fati trafi do Turcji? To byłby hit

Spektakularnie zapowiadającą się karierę Fatiego zniszczyły przede wszystkim poważne kontuzje, przez które opuścił łącznie aż 644 dni. Nawet gdy dziesięciokrotny reprezentant Hiszpanii wracał na murawę po urazie, to jego gra pozostawiała wiele do życzenia. We wrześniu zeszłego roku trafił na wypożyczenie do angielskiego Brighton. Tam w ciągu całego sezonu zgromadził na koncie 30 meczów, w których strzelił cztery bramki i zanotował jedną asystę.

Na pierwszy rzut oka taka liczba spotkań jest w miarę solidna, jednak w praktyce Ansu Fati spędził na boisku zaledwie nieco ponad tysiąc minut. Wiele wskazuje na to, że w obecnej kampanii po powrocie do Barcelony będzie jeszcze gorzej. Do tej pory Hansi Flick dał 21-latkowi szansę tylko w trzech spotkaniach, które przełożyły się na łącznie 51 minut na placu gry. Z tego powodu coraz częściej w kontekście Hiszpana zaczyna się mówić o transferze.

Ostatnio nowe informacje w tej sprawie przekazał turecki portal Fanatik. Okazuje się, że ściągnięciem Fatiego jest zainteresowane Fenerbahce. Ponoć klub Sebastiana Szymańskiego rozważa wypożyczenie piłkarza Barcelony z opcją wykupu. Według wymienionego źródła w najbliższych tygodniach dyrektor sportowy Fenerbahce Mario Branco nawiąże pierwszy kontakt z klubem Joana Laporty i otoczeniem piłkarza.

Jeśli transfer faktycznie doszedłby do skutku w zimowym oknie, reprezentant Polski miałby nowego kolegę w drużynie. Kto wie, być może pod wodzą Jose Mourinho Ansu Fati odzyskałby formę, jaką kilka lat temu zadziwił świat.